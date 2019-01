Stephan Andrist will mit dem VfR Aalen in Würzburg loslegen

Einen Riesen-Vorteil hat man als Schweizer in diesem Winter. Stephan Andrist ist Schweizer, darüber hinaus eilt ihm der Ruf der Torgefahr voraus, was dem VfR Aalen zu Gute kommen wird. Also wird der 1,76 große Offensivmann des Fußball-Drittligisten in diesem Winter, wohl schon an diesem Samstag, versuchen mit dem Toreschießen zu beginnen.

Winter hin- oder her. „Als Schweizer wächst man ja mit Schnee auf, das ist für mich nichts Neues“, sagte der 31-Jährige. Doch aufgrund der Absage wegen Schnees am Montag gegen die Spielvereinigung Unterhaching konnte er mit dem VfR am Montag nicht starten, und so soll der Aalener Auftakt in die restliche Rückrunde erfolgen, um 14 Uhr bei den Würzburger Kickers. Ob es nun ein Vorteil ist, dass der VfR erst jetzt startet, ist die große Frage. Die Kickers, um den Ex-Aalener Michael Schiele als Coach, hätten einen „kleinen Vorteil, dass sie einen Wettkampf hatten“, befand VfR-Trainer Argirios Giannikis bei der Pressekonferenz am Donnerstag, an dem es noch winterlich rund um die Ostalb Arena ausschaute. Gespielt wird aber in der flyeralarm Arena, dem Stadion Am Dallenberg in Würzburg – und da wartet eine Mannschaft, zuletzt Aufstiegskandidaten KFC Uerdingen mit 3:0 besiegte.

Die Transferbörse, der VfR Aalen und der 1. FC Heidenheim.

Das hat Giannikis natürlich registriert und analysiert. „Würzburg hat ein gutes Spiel gemacht, sie spielen aus einem 4-4-2 kompakt, auch nach vorne gefährlich, hatten in dieser Saison Aufs und Abs und gerade eine bessere Phase.“ Und doch: „Was ein Vorteil ist: Dass wir vielleicht einen Überraschungsmoment haben. Würzburg weiß nicht, was sie gegen uns erwartet, das kann ein Vorteil sein“, sagte der Coach. Die Kickers verstärkten sich kurz vor Ende der Transferperiode mit dem Ex-Aalener Phil Ofosu-Ayeh. Der 27-Jährige, der aktuell bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag steht, wird bis zum Saisonende für Würzburg auflaufen. Zuletzt war der Deutsch-Ghanaer vom Premier-League-Klub an Hansa Rostock ausgeliehen. Von den Aalenern um Neuzugang Andrist ist Offensivfußball zu erwarten. „Wir wollen schnell vorne spielen“, merkte Giannikis an.

Und da könnte ein Andrist gut hineinpassen. „Die Mannschaft spielt genau das, was ich auch spielen möchte, schnelles Umschaltspiel“, findet der neue Mann, der als Letzter der sechs Neuen von Wehen Wiesbaden auf die Ostalb wechselte. Da dort Abstiegskampf herrscht, bedarf es ab sofort treffsicherere Aalener. „Die Mannschaft hat ein bisschen Pech gehabt in der Vorrunde. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft so schnell wie möglich helfen kann“, ordnete der ehemalige U 21-Nationalspieler die Situation ein.

Andrist sieht die Qualität

Und er sieht auch die Qualität seiner Nebenleute, etwa Petar Sliskovic, mit dem er schon zusammen spielte. „Wir haben vorne sehr gute Leute“, weiß Andrist. Es gilt einen Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz aufzuholen. „Fünf Punkte ist nicht gerade wenig, aber es ist alles möglich“, befindet Andrist. Wie viel in Würzburg für Andrist und Co möglich ist, wird sich am Samstagnachmittag zeigen. Der Neue wäre bereit (“Ich bin topfit“) – und auch der gesamte VfR. „Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind für Würzburg. Die formstärksten Spieler werden spielen“, erklärte Giannikis. Andrist hat demnach gute Chancen.