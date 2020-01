Stele soll an verstorbene Wohnsitzlose erinnern

Als Zeichen gegen das Vergessen und als Ausdruck einer aktiven Erinnerungskultur ist am Montag auf dem anonymen Grabfeld des Aalener Waldfriedhofs eine neue Stele mit der Aufschrift „Um uns zu erinnern“ offiziell eingeweiht worden. Der Gedenkstein wurde speziell für verstorbene Wohnsitzlose geschaffen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar, mit dieser Stele werden wir diesem Anspruch gerecht“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei der kleinen Feierstunde. Er erinnerte an das Schicksal von Wohnsitzlosen, die gerade im Winter spüren würden, was es bedeute kein Zuhause zu haben. Doch auch diese Menschen hätten eine Würde über den Tod hinaus; daran erinnere diese Stele. Rentschler dankte dem Freundeskreis der Wohnsitzlosen für sein großes Engagement und der Steinmetzwerkstatt Haschka, die den Gedenkstein gefertigt und gestiftet habe.

Pfarrer Bernhard Richter erinnerte daran, dass der verstorbene Diakon Ottmar Ackermann ein besonderer „Motor“ für die Wohnsitzlosen gewesen sei. Diese Menschen am Rande der Gesellschaft seien oft schon zu Lebzeiten vergessen, umso wichtiger sei es, für sie einen Gedenkstein zu errichten. Den weiteren Ausführungen von Richter zufolge sterben in Aalen jährlich drei bis vier Obdachlose, die vom Freundeskreis für Wohnsitzlose oder von der Caritas betreut würden. Ab sofort werde an der Stele für jeden Verstorbenen aus diesem Personenkreis ein Erinnerungstäfelchen mit dem Namen angebracht.

Diakon Michael Junge sprach von einem Ort der Trauer und des stillen Gebets, aber auch der Hoffnung und weihte die Stele. Von Laszlo Haschka war zu erfahren, dass der Gedenkstein aus heimischem Jurakalkstein hergestellt worden sei. Der Fachbereichsleiter der Wohnsitzlosenhilfe der Caritas, Wolfgang Lohner, freute sich über die Stele und betonte, dass es gelte, den häufig von Ausgrenzung und Verachtung betroffenen Obdachlosen menschlichen Respekt zu zollen. In diesem Sinne sei der Gedenkstein ein wichtiges Zeichen.