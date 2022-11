Steigerungen im heimischen Becken

Der SC Delphin Aalen hat im heimischen Hallenbad in Aalen am Aalener Spion Cup mit seiner Leistungsgruppe und der Nachwuchsgruppe teilgenommen. Dieser wurde vor Kurzem von der Aalener Sportallianz ausgerichtet.

Bei vier Starts konnte sich Lilli Bauer über zwei dritte Plätze über 50 Meter (m) Rücken und 100 Freistil, sowie Platz zwei im 100 m Rückenrennen freuen. Angesichts von krankheitsbedingtem Trainingsrückstand blieb sie allerdings über ihren Bestzeiten. Ähnliches galt für die 16 Jahre alte Lena Wiegand. Auch sie konnte mit drei dritten Plätzen und einem Rang zwei über 100 m Brust an ihre Bestzeiten anknüpfen. Mit fünf Bestzeiten und jeweils dem ersten Platz, sowie drei zweiten Plätzen zeigte die 13-jährige Finja Wiegand ihr Talent. Dabei gelang es ihr ihre Bestzeit über 50 m Schmetterling und 200 m Freistil zu verbessern. Im 50 m Rückenwettkampf steigerte sie sich und schlug nach 35,73 Sekunden an. Über 200 m Lagen gelang ihr nochmals ein Leistungssprung um satte 15 Sekunden zu ihrer bisherigen Bestzeit. Über fünf Strecken ging die Sprintspezialistin Katja Mohr an den Start. Hierbei wusste sie besonders im 100 m Rücken, sowie Lagenrennen zu überzeugen und qualifizierte sich für den Endlauf der schnellsten fünf Frauen. Nach überstandenem grippalen Infekt verzichtetet sie jedoch auf die Starts im Finale. Gleich acht mal sprang Jasmin Schroll ins heimische Becken. Sie konnte besonders über die Bruststrecken überzeugen. Ihr gelang mit neuer Bestzeit die Qualifikation für den Endlauf über 100 m Brust. Mit einer Leistungssteigerung von über 3 Sekunden schlug sie in 01:23,96 Minuten als Drittschnellste an. Simon Thaler qualifizierte sich für das 100 m Brustfinale und bot dort eine starke Leistung. Bei all seinen sieben Starts erzielte er zudem neue Bestzeiten und wurde je dreimal Schnellster und Zeitschnellster seines Jahrgangs. Besonders erfreulich war sein Zielanschlag über 100 m Freistil, erstmals in 59,07 Sekunden. Mit einer weißen Weste unterstrich Michael Hess sein Talent. Bei all seinen Starts führte kein Weg am 13-Jährigen in seiner Altersklasse vorbei.

Auf der 25 Meterbahn bot er eine wahre Leistungsexplosion. Mit einer Verbesserung um 16 Sekunden auf der 200 m Freistilstrecke (2:17,62) und neun Sekunden über 50 m Schmetterling zeigte seine Formkurve steil nach oben. Ebenso stark sein Auftritt in 1:02,65 Minuten im 100 m Freistilrennen. Aus den Nachwuchsgruppen waren mit Tillmann Feiler und Vincent Seeling zwei weitere Delphine am Start. Beide konnte sich verbessern und so freute sich Tillmann über drei erste Plätze über 100 m und 200 m Freistil, sowie im 50 m Schmetterlingsrennen. Platz zwei auf der 50 m Freistilsprintstrecke komplettierte seinen Wettkampf. Auch Seeling konnte sich bei seinen Starts über 50 m Freistil und 50 m Brust gegen seine Konkurrenz mit Platz eins und Platz zwei über 200 m Freistil behaupten. Neuzugang Adrian Gölzer feierte mit Platz eins auf der 50 m Schmetterlingsstrecke, je Platz zwei über 50 m und 200 m Freistil, sowie zwei dritten Plätzen im 50 m Rücken- und 100 m Freistilrennen einen gelungenen Einstieg als Aalener Delphin. Ebenso erstmalig an einem Wettkampf für den SCD waren mit Elisabeth Berreth, Ilyda und Yusuf Coban, Lotta Dangelmaier, Maximus Ficarotta, Elisabeth Herrera, Elias Müller und Hanna Riedel acht Wettkampfdebütanten am Start. Herrera zeigte eine ansprechende Leistung. Während Ilyda Coban besonders durch eine gute Wasserlage überzeugte, konnte Yusuf Coban über 50 m Freistil und 50 m Rücken mit jeweils Platz drei auf sich aufmerksam machen. Auch Lotta Dangelmaier stellte bei ihrem Start auf der 50 m Rückenstrecke ihre Trainingsleistung unter Beweis. Ficarotta sprang dreimal ins Wasser und erzielte mit Platz drei über 50 m Freistil sein bestes Einzelergebnis. Herrera startete über die beiden Disziplinen 50 m Rücken und Kraul und konnte sich im guten Mittelfeld platzieren.

Auch Müller und Riedel meisterten ihren ersten richtigen Wettkampf mit Bravour. Müller konnte sich ebenfalls bei seinen beiden Starts im Mittelfeld platzieren. Mit acht Jahren die jüngste Teilnehmerin der Aalener Delphine war Riedel, die bei drei Starts über 50 m Rücken, Brust und Kraul mit Platz vier nur knapp die Topplätze verpasste.