Steigerung dringend notwendig

Die Herren der HG Aalen/Wasseralfingen treten am Samstag um 19.30 Uhr in der Eberhardthalle in Sontheim beim Landesligaabsteiger TV Brenz in der Handball-Bezirksliga an und die Mannschaft von Roland Kraft sollte sich dringend steigern, will sie nicht das nächste Debakel erleben. Bei den Gastgebern läuft die Saison nach dem Abstieg aus der Landesliga alles andere als gut, steht man doch mit 12:16 Punkten deutlich näher an der Abstiegszone als in Kontakt zur Tabellenspitze. Zumindest zu Hause haben sich die Brenzer aber nach schwachem Saisonstart wieder gefangen, vier der jüngsten fünf Heimspiele konnten sie gewinnen, lediglich gegen den Spitzenreiter aus Bartenbach gab es zuletzt eine Niederlage. Am vergangenen Spieltag verkauften sich die Brenzer auch in Schnaitheim nicht schlecht und unterlagen nur recht knapp. Vor allem ihre Rückraumspieler Mäck, Höfel und Schweighardt sind gefährlich und bereiteten der HG schon im Hinspiel enorme Probleme. Nach den schwachen Auftritten zuletzt fährt die HG als Außenseiter an die Brenz. Nur mit einer klaren kämpferischen Steigerung lässt sich am Samstag ein akzeptables Ergebnis erzielen. (rk)