Steidle: Aalen ist eine tolle Stadt

Als eine Stadt im Aufbruch hat Baubürgermeister Wolfgang Steidle Aalen vor Mitgliedern des Innenstadtvereins Aalen City Aktiv (ACA) im Kasino der Kreissparkasse Ostalb beschrieben. An vielen Stellen werde kräftig investiert. Im Zentrum entstehe mit dem Kaufhaus im Kubus, das in etwa einem halben Jahr eröffnet werde, ein neuer Magnet. Mit dem Stadtoval komme sogar ein neues Quartier dazu. Dass dies alles auch neue Kundenströme in die City bringt, hörten die Einzelhändler mit Wohlgefallen. ACA-Vorsitzender Eberhard Schwerdtner konstatierte, ACA und Verwaltung zögen an einem Strang für eine attraktive Stadt.

Aalen sei eine tolle Stadt mit hoher Aufenthaltsqualität, sagte der frühere Erste Bürgermeister, um gleich hinzuzufügen, nichts sei so gut, dass es nicht noch besser werden könne. Schwerdtner warnte aber auch davor, die Stadt schlecht zu reden, denn der Einzelhandel sei hervorragend aufgestellt.

Die Stadt wolle in den nächsten fünf Jahren 135 Millionen Euro investieren. Private wollten sogar zwei Milliarden in die Hand nehmen, rechnete Steidle vor. Hinzu kämen beispielsweise noch Investitionen des Bundes, der die Erreichbarkeit der Stadt aus Richtung Westen verbessern wolle. Zu den günstigen Rahmenbedingungen gehöre, dass Aalen auf die 70000 Einwohner zugehe, Wohnort für über 6000 Studenten sei und die Zahl der Arbeitsplätze um zehn Prozent gesteigert habe.

Der Durchstich zwischen Spritzenhausplatz und Mercatura werde bald geöffnet, sagte Steidle weiter. Das neue Kaufhaus am Marktplatz öffne im Frühjahr seine Pforten. Am Stadtgarten seien praktisch alle Wohnungen verkauft. Ab Frühjahr kommenden Jahres rechne er auch mit den ersten Ansiedlungen auf dem Stadtoval. Auch im Aalener Süden, wo spätestens zu Weihnachten 2017 das Kaufland neu eröffnen wolle, zeichne sich eine phantastische Entwicklung ab, nachdem sich dort Generationen die Zähne ausgebissen hätten.

Allein im Östlichen Stadtgraben könnte es besser laufen, räumte Steidle ein. „Aber wir sind dran“, fügte er hinzu. Und bis das Rathaus saniert werde, müsse der Rathausvorplatz ein Provisorium bleiben mit einem Asphaltbelag statt Natursteinen. Aber auch hier böten sich Chancen mit einem Sandplatz oder einem Weindorf, wie man gesehen habe. Damit die Entwicklung insgesamt gut weitergehe, brauche man alle, wandte sich der Baubürgermeister an seine Zuhörer: „Auch Sie.“