Zwei hochwertige Fahrzeuge sind an einem Unfall mit hohem Sachschaden beteiligt gewesen, der sich am Dienstag im Gmünder Stadtteil Wetzgau ereignet hat. Gegen 12.45 Uhr streifte ein 50-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes in der Einmündung der Deinbacher Straße in den Narzissenweg einen BMW, der am Fahrbahnrand stand. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.