Stefan Maier wird neuer Kommandant

Die Feuerwehr Wasseralfingen-Hofen hat bei ihrer Jahreshauptversammlung – unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts in der Glück-Auf-Halle in Hofen Stefan Maier zu ihrem neuen Kommandanten gewählt.

Abteilungskommandant Michael Wörz berichtete zuvor von 64 Einsätzen im vergangenen Jahr, darunter verschiedene Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen, Brandmeldealarme und zwei größere Gefahrguteinsätze. Die Drehleiter wurde 14-mal alarmiert und musste teilweise zur Überlandhilfe zu anderen Wehren ausrücken. Die Abteilung hat derzeit 43 aktive Kammeraden. Die Jugendfeuerwehr zählt 20 Mittglieder und die Alters.- und Ehrenabteilung zehn.

Im vergangenen Jahr konnte der Übungsbetrieb nicht in seiner gewohnten Form abgehalten werden. Während es in der ersten Jahreshälfte Übungen zunächst untersagt waren, bestand ab Juli die Möglichkeit, den Betrieb wieder aufzunehmen. In kleinen Gruppen werden seither wieder Wissen, Kenntnisse und Know-how in den verschiedenen relevanten Bereichen geschult, um bei kommenden Ereignissen bestmöglich vorbereitet zu sein.

Für die Aktiven stand die Wahl des Abteilungskommandanten im Mittelpunkt. Der bisherige Kommandant Michael Wörz stellte sich nicht mehr zur Wahl. Der 45-jährige Stefan Maier wurde zum neuen Abteilungskommandanten gewählt. Ortsvorsteherin Andrea Hatam bedankte sich mit einem kurzen Grußwort für Wörz’ Engagement und wünschte dem neuem Kommandanten und seinen Stellvertretern Alois Weiß und Harry Morcinietz viel Erfolg.