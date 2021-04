Stefan Gölder wird neuer Chefarzt

Privatdozent Dr. Stefan Gölder wird zum 1. Mai Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Ostalb-Klinikum Aalen. Er folgt auf Professor Dr. Gerhard Kleber, der zum Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen war. Zuletzt war Gölder als geschäftsführender Oberarzt mit Schwerpunkt Gastroenterologie und Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Augsburg tätig. Behandlungen insbesondere von Tumorerkrankungen im gesamten Bereich des Magen- und Darmtraktes sowie die Leitung des interdisziplinären Ernährungsteams und der Ernährungskommission waren Teil seines Aufgabenbereichs.

Der 47-jährige ist verheiratet, Vater von drei Kindern und mit dem Ostalbkreis seit langem eng verbunden – er ist im Klinikum Mutlangen geboren. Die Medizinische Klinik I bietet mit den Fachabteilungen Gastroenterologie und Hämatologie-Onkologie ein breites Spektrum spezialisierter Leistungen an, insbesondere für Krankheiten der Verdauungsorgane sowie bösartige Tumoren. Auch das gesamte Spektrum der Organe Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse deckt diese Fachabteilung ab.