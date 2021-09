Staufermedaille für den „Mister Weststadt“

Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in zahlreichen Vereinen und Organisationen, vor allem im sportlichen und kirchlichen Bereich, sowie als Leiter des Zeltlagers Zimmerbergmühle hat Bernhard Ritter die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Oberbürgermeister Thilo Rentschler hat die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene Auszeichnung am Donnerstagabend im Weststadt-Zentrum überreicht.

Der Ort hätte nicht besser gewählt sein können, gehe die Staufermedaille doch an den „Mister Weststadt“ schlechthin, wie Rentschler sagte. Für die Staufermedaille, so der OB, müsse man die lange Strecke beherrschen, und da hatte er beim Aufzählen von Ritters vielen Tätigkeiten kein Problem: von 1989 bis 1994 und seit 2014 erneut im Kreistag, seit 35 Jahren im Aalener Gemeinderat, 22 Jahre als Leiter des Zeltlagers Zimmerbergmühle des Kreisjugenrings, 32 Jahre lang im Vorstand der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, davon etliche Jahre als Vorsitzender, 42 Jahre lang im Schuldienst, davon 21 Jahre in verantwortlicher Funktion als Konrektor und Rektor, 35 Jahre in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB und schließlich seit einigen Jahren Vorsitzender des Fördervereins Seniorenresidenz im Heimatwinkel.

Untrennbar, so Rentschler, sei das Zeltlager Zimmerbergmühle mit Ritters Namen verbunden. Und wenn Unterrombach und Hofherrnweiler einen eigenen Ortschaftsrat hätten, hieße der Ortsvorsteher seit Jahrzehnten Bernhard Ritter. „Alles, was mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, ist sein Herzensanliegen“, fasste der OB einen wesentlichen Teil des Engagements von Ritter zusammen. Ein echter „Ritter Sport“ eben, „quadratisch, praktisch, gut“, wie er resümierte.

Axel Miske, einer der beiden jetzigen Lagerleiter in der Zimmerbergmühle, sagte in seiner Laudatio, Bernhard Ritter sei ein Freund, ein Macher und Gestalter, der stets wohl überlegt und nie vorschnell handle. Ritter blicke dabei stets nach rechts und links, „ob es da noch jemanden gibt, der noch nicht berücksichtigt wurde“. Er habe Brücken zwischen Alt und Jung gebaut – „ein unschätzbarer Beitrag für unser aller Zusammenleben“, wie Miske sagte. Vor allem aber habe Ritter unfassbar vielen Kindern und Jugendlichen Freude, Zuversicht, Geborgenheit und Mut und unzähligen Menschen einen Funken mit ins Leben gegeben.

„Der liebe Gott hat mir ein wenig ein Talent in die Wiege gelegt, wie man mit Kindern umgeht“, meinte Bernhard Ritter in seinen Dankesworten. Ein Funke, so meinte er, könne nur überspringen, „wenn man selber brennt“. Ein großer Dank galt seiner Ehefrau Ulrike und seiner Familie, wo er nicht immer alle Erwartungen habe erfüllen können. Schließlich erinnerte Ritter in sehr persönlichen Worten an den vor 36 Jahren verstorbenen Kurt Früh, der für ihn einst zum väterlichen Freund und zur treibenden Kraft für seine ehrenamtliche Karriere geworden sei. Mit einer atemberaubenden Fingerfertigkeit haben Ludwig Behr und Matteo Konrad von der Aalener Musikschule auf ihrem Percussion-Instrumentarium die Feier musikalisch gestaltet.