Stau im Stromnetz: Landrat berät über Ausbau der Verteilnetze für mehr grüne Energie

Vertreter der Stadtwerke Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd, der Netze ODR sowie der Netze BW haben sich im Landratsamt mit Landrat Joachim Bläse getroffen. Zentrales Thema war der dringend erforderliche Netzausbau, um den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzubringen.

Bläse sagte: „Mit Sorge höre ich immer wieder, dass die Netze im Ostalbkreis an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Ich erhalte auch immer mehr Anfragen, weshalb Anträge auf einen Anschluss einer Anlage zur Erzeugung von erneuerbaren Energien abgelehnt werden. Im Mittelspannungsnetz im Ostalbkreis gibt es Engpässe, es sind in bestimmten Bereichen keine Netzkapazitäten vorhanden, um Einspeisestrom abzuführen. Ich habe deshalb die Netzbetreiber Netze BW GmbH und Netze ODR GmbH sowie die Stadtwerke Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd zu einem Austausch über die Netzentwicklungsplanung, den notwendigen Netzausbau, die Koordination der Ausbaupläne und die strategischen Planungen eingeladen. Die Netzbetreiber haben mir ihre Ziele und Ausbaupläne vorgestellt und die an sie gestellten Aufgaben der Energiewende diskutiert.“

Im Rahmen des fünften Kreisentwicklungsdialogs im September vergangenen Jahres hatte Bläse zum Zukunftsforum Energie im Kreishaus eingeladen. Gerade vor dem Hintergrund einer zukunftsfähigen und sicheren Energieversorgung wurde dabei gemeinsam ein Zielbild mit zentralen Herausforderungen formuliert. „Unser Bekenntnis zum Ausbau der erneuerbaren Energien wird begleitet von dem Bewusstsein, dass gerade der ländliche Raum weitere Flächen für den Ausbau der erneuerbaren Energien bereitstellen muss. Nur damit schaffen wir Versorgungssicherheit, Unabhängigkeit und Klimaneutralität“, so der Ostalb-Landrat. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei allerdings von vielen verschiedenen Faktoren abhängig wie beispielsweise der Flächenverfügbarkeit und den gesetzlichen Rahmenbedingungen einerseits und der Stabilität des Strompreises andererseits. Das notwendige Grundgerüst, das Rückgrat für den Ausbau der erneuerbaren Energien, sind vor allem die Netze auf allen Spannungsebenen.

Private Haushalte und Betriebe sind an die Verteilnetze angeschlossen. Früher wurde der Strom, der in einem Großkraftwerk erzeugt wurde, über die Übertragungsnetze und die Verteilnetze zum Verbraucher transportiert. Heute müssen die Netze Stromtransport „mit Gegenverkehr“ bewältigen, das Verteilnetz muss den Verbraucher mit Strom versorgen, zahlreiche Anlagen für erneuerbare Energien anschließen und die erzeugte grüne Energie „im Gegenverkehr“ effizient zum nächsten Verbraucher transportieren. Damit werden Verteilnetze immer wichtiger, denn das ist eine deutlich größere Herausforderung als der reine Transport von Energie zum Verbraucher.

Nicht nur, weil es in Baden-Württemberg beim Neubau Pflicht ist, sondern weil die Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag zur Energiewende und zur Klimaneutralität leisten wollten, erzeugten immer mehr private Haushalte und Betriebe mit zahlreichen kleinen und großen Anlagen wie Windkraft- und Solaranlagen dezentral Energie und speicherten diese selbst oder speisten sie ins Netz ein, so Bläse. Deshalb sei das Verteilnetz, das bis in jeden Haushalt reicht, unverzichtbare Grundlage einer erfolgreichen Energiewende. 95 Prozent aller Erneuerbaren-Energien-Anlagen sind in Deutschland an das Verteilnetz angeschlossen und werden auch in Zukunft dort ausgebaut.

Im Gespräch mit den Vertretern der Energieversorgungsunternehmen wurde erneut deutlich, dass moderne Verteilnetze den Ausgleich zwischen Einspeisung und Verbrauch koordinieren können müssen, damit die Energie immer genau dort ankommt, wo sie gerade gebraucht wird.

Es werde aber nicht ausreichen, Netze und erneuerbare Energien in dem Umfang auszubauen, wie der Ausstieg aus Kohle und Kernkraft erfolgt, darüber waren sich alle Teilnehmenden im Klaren. Denn alleine die Mobilitätswende, Elektromobilität, Wärmepumpen und Wasserstoff setzten hier neue Anforderungen. Das bedeute, dass kontinuierlich weiter in den Ausbau der Netze investiert werden müsse. Der Strombedarf steige, und gleichzeitig ändere sich die Art der Stromerzeugung: Kleine Ergänzungen reichten da nicht mehr aus. Ohne angemessene und kontinuierliche Investitionen in Deutschlands Netze, insbesondere in die Verteilnetze, gebe es keinen erfolgreichen Klimaschutz. Auch diese Erkenntnis betonte der Landrat, weshalb es wichtig sei, nicht nur Strom-, sondern auch Gasnetze im Blick zu haben, um Synergien zu nutzen und eine resiliente Netzinfrastruktur für die Energieversorgung von morgen zu schaffen.

Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass die Energiewende nur möglich ist, wenn individuelle Lösungen für Verteilnetze entwickelt werden. Um diese Aufgaben entschlossen anzugehen, brauche es politischen Mut und Innovationen mit Zukunftsperspektiven. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien bis zur Klimaneutralität kann nur zusammen mit dem Ausbau des Strom- und Gasnetzes gelingen – das ist ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Kommunen mit den Energieversorgern“, so Bläse. Gleichzeitig dürften die Kosten für den Netzausbau aber nicht nur regional umgelegt werden. „Im ländlichen Raum werden die Anlagen der erneuerbaren Energien gebaut, und zusätzlich muss der ländliche Raum bislang auch die Kosten für den hierfür notwendigen Netzausbau tragen. Da müssen wir gemeinsam Lösungen finden, um die Akzeptanz für die Maßnahmen zu fördern.“