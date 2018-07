Stau auf der A7 nach Unfall mit Sattelzug

Zeitweise mehr als sechs Kilometer Stau war eine der Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der A7, Richtung Ulm ereignet hat. Ein 21-Jähriger war mit seinem Sattelzug gegen 9.30 Uhr kurz nach dem Agnesburgtunnel auf den Standstreifen geraten. Dabei fuhr er halbseitig auf einen liegen gebliebenen Opel Insignia auf, in dem zu diesem Zeitpunkt niemand mehr saß. Die schwer beschädigte Sattelzugmaschine stellte es nach dem Aufprall quer, wodurch der rechte Fahrstreifen blockiert war. In der Folge musste auch der mittlere Fahrstreifen bis 13.30 Uhr gesperrt werden.

Der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Der Schaden an der Zugmaschine wird auf 85 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wurde vorsorglich mit vermutlich leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund ausgelaufenen Motoröls musste oberflächlich Erde abgetragen werden, zudem waren Reinigungsarbeiten erforderlich. Gegen 14.15 Uhr hatte sich der Stau wieder aufgelöst.