Statt Crossover wieder klassische Musik

Nach musikalischen Ausflügen in die Welt des „Crossovers“ widmet sich die Junge Philharmonie Ostwürttemberg unter der Leitung von Chefdirigent Uwe Renz derzeit wieder ganz der klassischen Musik. Zu erleben ist das 60-köpfige Orchester mit jungen Künstlern im Alter von 15 bis 25 Jahren im März bei Konzerten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim.

Die Vorbereitungen sind jetzt angelaufen, berichten Landrat Klaus Pavel, Geschäftsführerin Ines Mangold-Walter sowie Bernhard Schwarz und Philipp Moser vom Orchestermanagement bei einem Pressegespräch in der Musikschule Aalen. „Die Stimmung im Orchester ist gut, es macht allen tierischen Spaß“, sagt Orchestermitglied Hanna Keller. Es ist an diesem Samstag die erste Probe der jungen Künstler. Man spürt, dass konzentriert gearbeitet wird, aber auch die Freude an der Musik kommt nicht zu kurz.

Die Junge Philharmonie wurde 1995 im Rahmen der Zukunftsinitiative Ostwürttemberg gegründet. Die meisten Musikerinnen und Musiker sind Schüler an einer der 14 kommunalen Musikschulen in Ostwürttemberg oder Preisträger des bundesweit ausgetragenen Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Einige streben später eine Karriere als Berufsmusiker an, andere wollen die Musik auch weiterhin als Hobby ausüben. Allen gemeinsam sind ihr großes musikalisches Talent und die Spielfreude.

Der Chefdirigent Uwe Renz stammt aus Aalen und lebt und arbeitet in Mondsee bei Salzburg. Er hat bereits vor 20 Jahren das erste Projekt mit der Jungen Philharmonie geleitet. Das Orchester genießt weit über die Grenzen der Region hinaus einen guten Ruf und ist ein sympathischer, musikalischer Botschafter. Durch die finanzielle und ideelle Unterstützung der Landkreise Ostalb und Heidenheim können immer wieder interessante Projekte realisiert werden.

Bei aller musikalischen Begabung kommt auch bei der Jungen Philharmonie der Schweiß vor dem Erfolg. So treffen sich die Mitglieder ab 1. März auf Schloss Weikersheim zu intensiven Proben. Eingeübt werden für drei Konzerte Johannes Brahms Sinfonie Nr. 4 in e-Moll Opus 98. Außerdem steht Ludwig van Beethovens Coriolan Ouvertüre Opus 62 auf dem Programm. Einen musikalischen Genuss verspricht auch Franz Liszts Klavierkonzert Nr. 2 in A- Dur, das der junge Leander Brune spielt.