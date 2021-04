Startschuss zum virtuellen Kochercup am 1.Mai

Nach der Absage im vergangenen Jahr, kann der Leichtathletik-Kochercup auch 2021 nicht wie gewohnt in die 15. Auflage gehen. Daher findet dieser in diesem Jahr vom 1.Mai bis zum 27. Mai virtuell statt.

Ob Jung oder Alt, ob Freizeit- oder Leistungssportler, beim virtuellen Kochercup ist für jeden etwas dabei. Im Angebot sind die bekannten Distanzen über fünf und zehn Kilometer. Die Nachwuchssportler können sich auf 800 Meter und 1,6 Kilometer beweisen. Für leistungsorientierte Teilnehmer bieten wir eine besondere Challenge an, mit der Möglichkeit sich eine kleine Überraschung zu sichern. Vier erfolgreiche Leichtathleten der LSG Aalen absolvieren die Strecken, es gilt ihre Zeiten zu unterbieten.

Lokalmatador Christoph Wallner ist der Erste, der seine Kontrahenten auf den zehn Kilometern herausfordert. Am Sonntag absolvierte er die vier Runden auf der originalen Wettkampfstrecke in Unterkochen und freut sich über die Möglichkeit Teil der Kochercup Challenge zu sein: „Rund um den Kocherursprung bin ich sportlich aufgewachsen und habe zahlreiche Runden dort gedreht. Auch den Kochercup kenn ich seit klein auf. Selbstverständlich also für mich, dass ich bei der Kochercup Challenge mit dabei bin. Ich hoffe vielen juckt es nach dem Winter in den Füßen wieder einen Lauf zu bestreiten - umso besser sich mit seinen Bekannten, Freunden oder eben mir zu vergleichen.“

In den kommenden Tagen folgen die nächsten drei Challenges, über die über den Instagram Account @kochercup informiert wird.