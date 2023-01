Startschuss für die Ostalb auf der CMT

Zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Vertreterinnen und Vertreter des Tourismus haben am Eröffnungswochenende der CMT in Stuttgart den Stand der Ostalb besucht und waren begeistert vom facettenreichen Angebot. Der Tourismus Ostalb präsentiert sich nach einer zweijährigen Zwangspause auf der größten europäischen Marketingbühne für Tourismus, der Messe Caravan – Motor – Touristik (CMT), noch bis zum 22. Januar.

Am Stand werden die Themen Radfahren, Wandern, Städte, Gärten und Parks sowie Kultur und Geschichte präsentiert. Die Städte aus dem Ostalbkreis sind am Städtecounter vertreten. Die Tourismusakteure der Tourismusgemeinschaften Gastliches Härtsfeld, Ries-Ostalb, Sagenhafter Albuch, Erlebnisregion Schwäbische Ostalb sowie „Zwischen Wald und Alb“ treten mit gemeinsamen Produkten unter dem Label „Tourismus Ostalb“ auf. Neu in diesem Jahr ist ein Stand zu den Heimattagen Baden-Württemberg, die im kommenden Jahr auf dem Härtsfeld stattfinden werden.

Die Präsentationsfläche ist dabei in den über 500 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand des Schwäbische-Alb-Tourismus integriert. Zu finden ist der Stand des Tourismus Ostalb in Halle 6, Stand 6B81. Die CMT ist täglich von 10 bis 18 Uhr für das Publikum geöffnet.

Landrat Joachim Bläse und die Leiterin der Stabsstelle Tourismus, Ricarda Grünig, stellten die erste Ausgabe der neuen Imagebroschüre Ostalb-Magazin vor. Das Magazin bietet allen, egal ob Tagesgast, Urlauber oder Erholungssuchende, viel Sehens- und Wissenswertes und jede Menge (Geheim)-Tipps für eine Entdeckungsreise auf der Ostalb. Das Magazin ist in allen Tourist-Informationen des Ostalbkreises, allen Dienststellen des Landratsamtes Ostalbkreis sowie in den Städten und Gemeinden erhältlich. Es steht zudem online unter www.deine-ostalb.de zum Download bereit.

Der Tourismus Ostalb rückt auch in diesem Jahr das Thema „Gärten und Parks“ in den Vordergrund. Im Ostalbkreis finden Gäste reizvoll angelegte Gartenanlagen mit einer einzigartigen Vielfalt an Blumen, Pflanzen und Bäumen. Idyllische Wald- und Stadtparks laden zum Innehalten und Verweilen ein. In einigen öffentlich zugänglichen Schloss- und Klostergärten wandeln Gäste indessen auf den Spuren der Geschichte. Tipps zu Leuchttürmen der Region, aber auch inspirierende Geheimtipps gibt es in der Broschüre „Entspannen im Grünen - Gärten und Parks“.

Die Broschüre kann kostenlos unter tourismus@ostalbkreis.de angefordert werden oder im Landratsamt in Aalen sowie in den Tourist-Informationen im Ostalbkreis mitgenommen werden.