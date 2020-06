Startschuss für Seniorenanlage gefallen

Unter dem Motto „Selbstbestimmt leben in familiärer Atmosphäre" baut die Stiftung Haus Lindenhof im Westlichen Stadtgraben 4 in Aalen eine Seniorenanlage, in der einmal zwölf Bewohner in einer betreuten Wohngemeinschaft zusammenleben. Die Nähe zur Innenstadt und die großzügige Gestaltung machen den Neubau zu einem Vorzeigeprojekt, wie am Donnerstag beim ersten Baggerbiss zum Ausdruck gekommen ist.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler und die Verantwortlichen des Hauses Lindenhof zeigten sich erfreut darüber, dass nach einer vierjährigen Planungsphase mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte. Stiftungsvorstand Jürgen Kunze hob die exponierte Lage der Seniorenwohnanlage hervor. Die hier lebenden Senioren hätten kurze Wege in die attraktive Aalener Innenstadt. Ziel sei es den älteren Leuten ein sicheres Leben in Gemeinschaft und bei gleichzeitiger Individualität zu bieten, unterstrich Kunze.

Sein Vorstandskollege Hermann Staiber nannte einige Zahlen: Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss entstehen neben Gemeinschaftsräumen zwölf Wohnungen mit jeweils 22 bis 25 Quadratmetern.

Außerdem werden im zweiten Obergeschoss drei Wohnungen errichtet. Die Baukosten bezifferte Staiber auf drei Millionen Euro, vom Deutschen Hilfewerk erhält die Stiftung Haus Lindenhof einen Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro und das Land steuert 100 000 Euro zur Finanzierung des Projektes bei. Nach Auskunft von Architekt Peter Kayser soll der Neubau im Herbst 2021 fertiggestellt werden.

Oberbürgermeister Thilo Rentschler sprach „vom nach dem Rathaus schönsten Platz in Aalen". Der Gemeinderat habe dem Projekt geschlossen zugestimmt. Eine solche Einrichtung sei gut für eine lebendige Stadt. Zur allgemeinen Freude überreichte Rentschler die Teil-Baufreigabe für den Abbruch des alten, seit Jahren leerstehenden Wohngebäudes und für den Neubau. Beim ersten Baggerbiss zeigte sich der OB durchaus geschickt im Umgang mit dem Bagger.