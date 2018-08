Startniederlage für Ellwangen

Der FC Ellwangen hat unter seinem neuen Trainer Antis Chalkidis den Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga verpatzt. Der FCE unterlag dem SV Lauchheim im Auftaktspiel mit 0:2. Aufsteiger TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II trennte sich mit 2:2-Remis von den Sportfreunden Lorch. 2:2 spielte auch Mitaufsteiger SV Wört.

FC Ellwangen – Lauchheim 0:2 (0:0). 0:1 J. Hanke (56.), 0:2 Joas (78.). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit bei der ersten Partie der neuen Spielzeit am Samstagnachmittag schlugen die Lauchheimer in Durchgang zwei zu. „Lauchheim hat es in der zweiten Halbzeit clever ausgespielt“, erklärte FCE-Spielleiter Benedikt Neugebauer. Die Gäste ließen nach dem zweiten Tor in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Damit startete Chalkidis mit einer Niederlage als Coach der Ellwanger.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II – Lorch 2:2 (1:1). 1:0 Grimm (15.), 1:1 Hogh (42.), 2:1 Hannes Melzer (87.), 2:2 G. Colletti (88.). Bes. Vork.: 56. Rote Karte für Lorch. Die Zuschauer sahen ein gutes Auftaktspiel. Die Heimelf bestimmte die ersten 20 Minuten und ging auch verdient in Führung. Mitte der ersten Hälfte kam Lorch besser ins Spiel und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war es ein offener Schlagabtausch mit Großchancen auf beiden Seiten. Die abermalige Führung der Hausherren glich Lorch umgehend aus. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden – und der ersten Punkt für den Aufsteiger.

TSG Nattheim - SGM Kirchheim/Trochtelfingen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Strobel (12., ET), 2:0 Horsch (24.), 3:0 Brümmer (25.). Das Ergebnis stand schon nach 25 Minuten fest – nach einem Eigentor und zwei Unachtsamkeiten. „Das war der Knackpunkt“, befand Kirchheims Abteilungsleiter Hans Weigel. Die SGM probierte danach noch etwas, kam aber zu keinem Erfolg. Nattheim tat das Nötigste und fuhr den verdienten Sieg ein.

SV Waldhausen – TV Heuchlingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Heinrich (35.). Waldhausen zeigte in der ersten Hälfte zu wenig um dem Aufsteiger aus Heuchlingen gefährlich werden zu können. Nach einem Abschlag nutzte Heuchlingen einen Waldhäuser Stellungsfehler zum 0:1 aus. In der zweiten Halbzeit dominierte der SVW zwar das Geschehen jedoch konnte keine der zahlreichen Chancen genutzt werden. Heuchlingen blieb gleichzeitig bei den wenigen Entlastungsangriffen gefährlich.

SV Neresheim – Neuler 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Dedic (47.). Zu Anfang standen beide Abwehrreihen sehr sicher. Beide Mannschaften wollten keine Fehler machen. Die erste Chance hatte Dedic, als er nach schönen Zuspiel von Werner knapp über das Tor schoss. Nach dieser Chance wachte Neresheim auf und erarbeitete sich ein Übergewicht. In dieser Drangphase hatte Neuler seine beste Möglichkeit als ein schnell ausgeführter Freistoß knapp an Leopardis Tor vorbei ging. Nach der Halbzeit spürte man, dass die Klosterstädter unbedingt die drei Punkte wollten. Bereits in der 47. Minute gelang Dedic nach schöner Einzelaktion das Tor des Tages. Neuler spielte gut mit. Aber die Abwehr um Lukina stand fest. Gute Chancen von Coban, Werner und Dedic blieben ungenutzt, es blieb es ein spannendes Spiel bis zum Schluss, da Neuler immer über seine Konter gefährlich war.

SV Wört – FV Unterkochen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Viehöfer (11., Strafstoß), 1:1 Heide (16.), 1:2 Malitzke (24.), 2:2 Lingel (83.). Bes. Vork.: 9. Gelb-Rote Karte für P. Fuchs (Wört). Nach einem schwer umkämpften Spiel gab es einen gefühlten Sieger – den SV Wört. „Mit dem 2:2 sind wir zufrieden. Für uns war das wie ein Sieg“, sagte SVW-Spielleiter Andreas Fuchs nach dem Remis gegen die ambitionierten Unterkochener. Schließlich spielte der Aufsteiger über 80 Minuten nach einer frühen Gelb-Roten Karte in Unterzahl. In der Schlussphase hatte Wört sogar noch zwei Chancen auf das Siegtor.

Die weiteren Spiele:

TSG Schnaitheim - VfL Gerstetten 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Weireiter (12.), 1:1 Hering (26.), 2:1 Schoger (81.), 3:1 Jentschke (90+1).

AC Milan Heidenheim – SG Bettringen 1:3 (0:2). 0:1 Adam (15.), 0:2 Grässle (30.), 1:2 Cuckovic (51., Strafstoß), 1:3 Herr (89.). Bes. Vork.: 50. Rote Karte für Bettringen.