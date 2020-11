Die Start-up Region Ostwürttemberg zieht mit ihrem interkommunalen Antrag der Großen Kreisstädte Aalen, Ellwangen, Giengen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd sowie den beiden Landkreisen Heidenheim und Ostalbkreis ins Landesfinale des Start-up BW Local-Wettbewerbs ein. Das virtuelle Landesfinale wird am 3. Dezember in drei Kategorien ausgetragen.

Beim Vorentscheid in Stuttgart überzeugten Felix Unseld (Stadt Aalen), Jessica Passler (Stadt Schwäbisch Gmünd) und Johannes Schenck (Stadt Heidenheim) die Jury unter 26 teilnehmenden Kommunen mit einer Spätzle-Kochshow. In dieser präsentierte das Team aus Ostwürttemberg unter dem Motto „Spätzle and Innovation“ die Zutaten, die es für eine Förderung von Start-ups in der Region Ostwürttemberg gibt und die künftigen Ideen.

Konzeptionell haben sich die 30 Partner der Start-up-Region, deren Zusammenarbeit von der IHK Ostwürttemberg koordiniert wird, einiges vorgenommen. So soll die Zusammenarbeit noch weiter ausgebaut werden. Auch die Zahl der Studierenden in Sensibilisierungsformaten sowie die Stärkung des Gründergeistes an Schulen werden voran gebracht. Hochschulübergreifend sollen Start-up-Interessierte vernetzt werden und gezielt durch Coaches und Mentoren und spezielle Workshop-Formate beim erfolgreichen Wachstum unterstützt werden. Auch das Thema Unternehmensnachfolge und die Verzahnung mit Start-ups und Gründungsinteressierten an den Hochschulen ist ein weiteres Schwerpunktthema.

Wichtiges Alleinstellungsmerkmal bleibt aber die exzellente Zusammenarbeit der 30 Partner der Start-up-Region Ostwürttemberg, die von der IHK Ostwürttemberg koordiniert wird. Alle Partner arbeiten daran, die Zahl der Gründungs- und Nachfolgeprojekte weiter zu steigern und die starken lokalen Start-up-Szenen weiter voran zu bringen. Erste Früchte im Bereich Finanzierung trägt auch das neu gegründete Business Angel-Netzwerk der Start-up Region Ostwürttemberg. Als wichtiges Thema hat man sich außerdem vorgenommen, etablierte Betriebe und Start-ups noch enger mit einander zu vernetzen.

Markus Schmid, Koordinator der Start-up-Region Ostwürttemberg: „Nun heißt es, Daumen drücken für das Finale am 3. Dezember, das im Vorfeld der Start-up BW-Arbeitstagung stattfinden soll. Hier entscheiden sich die Plätze eins bis drei.“