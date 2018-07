Start mit erstem Training

Der TC Aalen und der TC Ebnat laden jeweils am 20. Juli ab 14 Uhr (TC Aalen, Eibenweg 4, 73430) und am 21. Juli ab 9.30 Uhr (TC Ebnat, TC Ebnat, Thurn-und-Taxis-Straße 3, 73432 Aalen), alle Kinder Jahrgang (JG) 2011 und jünger zur kostenlosen Talentaktion ein. Die Tennisvereine bietet dadurch in diesem Winter allen Kindern ab JG 2011 und jünger die Möglichkeit, sehr einfach in den Tennissport einzusteigen. Die Tennisvereine möchte im Rahmen dieses Trainings Talente finden, die dadurch später einmal die Möglichkeit haben in ein Talentprogramm des Württembergischen Tennis-Bundes zu kommen.

Alle Kinder JG 2011 und jünger und deren Eltern sind herzlich eingeladen, die Kinder können am 20.07. ab 14 Uhr beim TC Aalen und am 21. Juli ab 9.30 Uhr beim TC Ebnat das Tennisspielen ausprobieren. Auch andere Spiele und Aktivitäten stehen auf dem Programm. An Informationsständen können Kinder und Eltern Fragen zum Tennissport allgemein und zum Tennisverein (Trainingsmöglichkeiten, Kosten, Mitgliedschaft) speziell stellen. Die Kinder sollten neben guter Laune, Sportkleidung und falls vorhanden, einen Tennisschläger mitbringen.