Start in die Vorbereitung: Der Plan des FCH

Die Profis des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim sind am Mittwochmorgen in die Voith-Arena zurückgekehrt. An Tag 1 der fünfeinhalbwöchigen Sommervorbereitung bis zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal standen für die Mannschaft von Cheftrainer Frank Schmidt zunächst Fotoshootings und Leistungstests an. Ein Überblick über die kommenden Tage und Wochen.

Nach der vierwöchigen Trainingspause, in der die FCH-Profis jedoch individuelle Trainingspläne abgearbeitet hatten, kamen Spieler sowie Trainer- und Funktionsteam am Mittwochmorgen erstmals wieder auf dem Schlossberg zusammen, um sich auf die Zweitligasaison 2020/2021 vorzubereiten. Wie in den Vorjahren standen am ersten Tag der Sommervorbereitung wieder Fotoshootings und leistungsdiagnostische Tests an.

Diese wurden wieder unter der Führung der Sport- und Rehabilitationsmedizin des Universitätsklinikums Ulm und der organisatorischen Leitung von Sportwissenschaftler Sebastian Schulz durchgeführt. Dabei wurden unter anderem das Blut und die Lungenfunktion der Spieler untersucht, zudem gab es einen Ultraschallcheck am Herzen sowie eine orthopädische Untersuchung. Auch das Gewicht, die Größe und der Körperfettanteil der FCH Profis wurde gemessen.

Wie üblich warten an den kommenden beiden Tagen weitere Untersuchungen, wie ein Belastungs-EKG und ein Laktattest, auf die Mannschaft von Schmidt. Anders als in den Vorjahren stehen unter den aktuellen Bedingungen aber natürlich auch Corona-Tests für die FCH Profis an. Nach der ersten Testreihe am Mittwoch und einer zweiten am Freitag findet das erste Mannschaftstraining dann am kommenden Samstag, 8. August, statt. Die Einheit wird aufgrund der Situation rund um das Coronavirus nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt, nur einige wenige Medienvertreter sind zugelassen.

Wie immer bedeutet die Sommervorbereitung für die FCH Profis wieder jede Menge Arbeit: Bis zu drei Trainingseinheiten täglich warten in den kommenden Tagen und Wochen auf die Rot-Blau-Weißen.

Nach der ersten Trainingswoche absolviert die Mannschaft von Schmidt dann am Samstag, 15. August, in Heidenheim das erste Testspiel der Vorbereitung. Gegner in der Partie ist der österreichische Bundesligist SCR Altach. Da der Rasen in der Voith-Arena noch nicht bespielbar ist, wird die Begegnung auf dem Trainingsgelände stattfinden. Eine der Corona-Verordnung konforme Austragung mit zugewiesenen Sitzplätzen ist hier jedoch nicht möglich, daher wird dieses Testspiel ohne Zuschauer stattfinden.

Am Mittwoch, 19. August, verabschiedet sich der FCH-Tross ins sechstägige Trainingslager nach Weiler im Allgäu, wo wie im Vorjahr im Hotel Tannenhof Quartier bezogen wird. Während des Trainingslagers findet am Samstag, 22. August, das zweite Testspiel der Vorbereitung statt. Gegner ist erneut der SCR Altach. Am Dienstag, 25. August, kehren die FCH-Profis aus Weiler ins rund 150 Kilometer entfernte Heidenheim zurück, am Samstag, 29. August, findet der nächste Test gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching statt. Die Rahmenbedingungen für diese Partie sind aktuell noch in Klärung. Ein weiteres Vorbereitungsspiel gibt es am Freitag, 4. September, im Audi Sportpark gegen den Drittligisten FC Ingolstadt (ohne Zuschauer im Stadion).

Ziel des FCH ist es, am darauffolgenden Tag (Samstag, 5. September), den Max Liebhaber-Pokal in der Voith-Arena auszutragen. Gegner in diesem Testspiel wird der schweizerische Vizemeister FC St. Gallen sein. Ob die offizielle FCH-Saisoneröffnung mit Zuschauern (und falls ja, mit welcher Anzahl) in der Voith-Arena durchgeführt werden kann, wird momentan erarbeitet.

Nach dem Testspiel gegen St. Gallen startet der FCH in die letzte Trainingswoche vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal, bei dem die Mannschaft von Schmidt zwischen dem 11. und 14. September beim Zweitligaabsteiger SV Wehen-Wiesbaden gastiert (die genaue Terminierung durch den DFB steht noch aus). Eine Woche später startet der FCH in seine siebte Zweitligasaison. Die Bekanntgabe des Spielplans durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) erfolgt am kommenden Freitag, 7. August, ab 12 Uhr.

Das Trainerteam von Schmidt erhält in den kommenden zwei Wochen Unterstützung von Jens Bauer. Der Cheftrainer der FCH U 19 aus dem Hartmann Nachwuchsleistungszentrum absolviert im Rahmen seines Fußballlehrer-Lehrgangs beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der anstehenden Saison ein insgesamt achtwöchiges Praktikum bei Schmidt, das auf mehrere Blöcke aufgeteilt wird.

Sämtliche Trainingseinheiten der Sommervorbereitung, sowohl in Heidenheim als auch im Trainingslager, finden aufgrund des Coronavirus‘ und des von der DFL beschlossenen Sonderspielbetriebs unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.