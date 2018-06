Start gegen Schwäbisch Gmünd

Am kommenden Wochenende startet auch die HSG Oberkochen/Königsbronn in die neue Handball-Bezirksligasaison. Zu Gast ist am Samstagabend (20 Uhr, Herwartsteinhalle) die BWOL-Reserve des TSB Schwäbisch Gmünd.

Die eine Hälfte der Liga hatte am vergangenen Wochenende noch spielfrei wie die HSG, die andere hat bereits das erste Punktspiel hinter sich. Zu letzter Gruppe gehört der TSB, der sich mit dem Heidenheimer SB die Punkte teilte. Den Ausgleich mussten die Gmünder dabei in letzter Sekunde hinnehmen. Auch am Samstag dürfte es eine enge Partie werden, auch wenn die HSG mit dem Heimvorteil im Rücken leicht favorisiert ins Spiel gehen dürfte. Vergangene Saison konnte die Spielgemeinschaft beide Partien gegen den TSB für sich entscheiden.

Das erste Punktspiel ist auch immer eine Art Standortbestimmung und es wird sich zeigen, wie viel Prozent des Leistungspotenzials auf Seiten der Gastgeber abgerufen werden kann. Nach einem letzten Trainingslager am Bodensee am vergangenen Wochenende sind die Trainer Wicht und Schramek optimistisch, dass ihre Mannschaft gut gerüstet in die Partie gehen werde. Möglicherweise klemmt es noch an der einen oder anderen Ecke, aber vor allem im jüngsten Pflichtspiel im Pokal gegen Landesligist Göppingen waren trotz der knappen Niederlage schon viele gute Ansätze zu erkennen.

Defensive trainiert

Vor allem im Defensivbereich wurde noch einmal intensiv trainiert. Sicherlich wird die Abwehr am Samstag gegen den körperlich und wurfstarken Rückraum der Gäste voll gefordert sein. Auch will man sich durch eine aggressive, offensive Abwehr den einen oder anderen Ball erarbeiten, um so zu einfachen Gegenstoßtoren zu kommen. Das Spiel findet im Rahmen der Saisoneröffnung der HSG statt, bei der auch abseits des Spielfeldes viel geboten sein wird.