Der 29. Juni wird der große Tag für Martina Brede und Stefanie Heier. An diesem Datum geht für sie das in Erfüllung, was ihnen so lange verwehrt war: Auf dem Standesamt in Wilhelmsdorf werden sich die beiden Frauen das Jawort geben und heiraten. Endlich richtig Frau und Frau sein. Damit sind die beiden das erste lesbische Paar in der Gemeinde, das auf dem Standesamt die Ehe schließt. Zwei gleichgeschlechtliche männliche Eheschließungen hat es in Wilhelmsdorf bereits gegeben.