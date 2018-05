Starkes Zeichen gegen Hass und Rassismus

Power, Provokationen, lebendige Choreographien, jede Menge bunte Hippies, kraftvolle Rockmusik und immer wieder „Make Love not War“ – das sind die prägenden Elemente von „Hair“. Auch 50 Jahre nach der Uraufführung hat dieses Musical nichts von seiner Faszination verloren, wie sich bei der Inszenierung der Broadway Musical Company New York in der gut gefüllten Aalener Stadthalle gezeigt hat.

Die Texte von James Rado und Gerome Ragni sowie die Musik von Galt Mac Dermott haben das Lebensgefühl einer ganzen Generation geprägt. „Hair“ steht für den Protest gegen die Etablierten, aber auch für Frieden, Freiheit und für ein Leben fernab von jeden Konventionen. In „Hair“ wird die Hippie-Kultur ohne Kompromisse gelebt.

Im Mittelpunkt stehen der aus patriotisch-bürgerlichen Verhältnissen stammende Claude H. Bukowski (Nick Anastasia) und die Hippie-Gruppe um George Berger (Brett Travis). Beide lehnen sich mit ihren Freunden gegen die Beschränkungen der Gesellschaft auf. Die Eltern können das mangelnde Verantwortungsbewusstsein und das Nichtstun ihrer Kinder nicht verstehen.

Dann droht der Vietnam-Krieg, die Hippies erhalten einen Einberufungsbefehl. Beim „Be-In“ verbrennen alle bis auf Claude ihre Einberufungsbefehle. Er nimmt ihn im letzten Moment aus dem Feuer und wird mit allen anderen Beteiligten von der Polizei verhaftet.

Claude macht sich bereit für den Krieg und verabschiedet sich noch einmal von seinen Freunden. Gemeinsam begibt man sich auf einen „Trip“. Wieder aufgewacht gestehen sich Claude und Berger ihre unterschiedlichen Lebensstile, Berger will einfach „high“ bleiben.

Doch Claude zieht es in den Krieg und er wird dort tatsächlich von vietnamesischen Soldaten erschossen. Berger erweist der Leiche von Claude die letzte Ehre.

Die dramatische Handlung von „Hair“ setzt ein kraftvolles Zeichen gegen Hass und Rassismus- „I believe in Love“ ist eine der prägenden Botschaften des Musicals. Auch in musikalischer Hinsicht hat „Hair“ einiges zu bieten. Songs wie „Aquarius“ oder „Hare Krishna“ und natürlich das Schlusslied „Let the Sunshine in“ sind bis heute Kult.

Das Aalener Publikum zeigte sich beeindruckt von der Inszenierung der Broadway Musical Company New York, klatschte immer wieder mit und sparte auch nicht mit kräftigem Schlussapplaus.