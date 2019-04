Am vergangenen Sonntag wurden in Mergelstetten die Kreismeister im Kunstradfahren der Schüler ermittelt. Darüber hinaus kämpften die Sportler um die Qualifikation zu den Württembergischen Meisterschaften und um den Gerhard-Bauer-Wanderpokal. Der RKV Hofen war hierbei mit seinen Jüngsten sehr erfolgreich vertreten.

Vom RKV starteten Sophie Händel, Selina Gersdorf, Marlene Rettenmaier und Lorena Grauf mit einem neu gegründeten Reigen im 4er-Kunstrad U 15. Die Sportlerinnen fahren erst seit kurzer Zeit miteinander. Trotzdem konnten sie mit einer sehr ruhigen Art und sehr zielgerichtet ihre Kür dem Kampfgericht darlegen. Gleich bei ihren ersten Meisterschaften erreichten sie den ersten Platz und einen Kreismeistertitel.

Im 1er-Kunstfahren Schülerinnen U 13 startete Marlene Rettenmaier abermals. Sie trainiert erst seit kurzem 1er-Kunstfahren und wollte an diesem Tag ihre Leistungen darbieten. Bei ihrem ersten Wettkampf brachte sie an diesem Tag ihre Kür ohne Sturz aufs Parkett. Durch leichte Unsicherheit hatte sie eine Verwechslung im Programmablauf, der ihr eine entsprechende Abwertung einbrachte. Trotzdem wurde sie mit einem fünften Platz belohnt und mit dem sicheren Wissen, dass bei den nächsten Meisterschaften noch mehr drin ist.

Bei der U 11 zwei Eisen im Feuer

In der Kategorie 1er-Kunstfahren Schülerinnen U 11 starteten gleich zwei Sportlerinnen des RKV Hofen, Enie Vetter und Laura Meiss. In einem großen Starterfeld von 13 Sportlerinnen mussten sich die beiden Sportlerinnen messen. Für beide war es eine neue Altersklasse U 11 (bisher in U 9), was bedeutet, dass sie sich auch mit älteren Sportlerinnen vergleichen mussten. Meiss hatte nach anfänglich gutem Start des Programms zwei Stürze verkraften müssen. Nach einer kurzer Verletzungspause konnte sie ihr Programm zu Ende fahren.

Auch bei routinierten Sportlern schwingt immer ein bisschen Nervosität mit. Ein siebter Platz war das Ergebnis. Vetter konnte trotz Aufregung eine saubere Fahrweise präsentieren. Sie fuhr ohne Sturz zu einer neuen Bestleistung mit 42,11 ausgefahrenen Punkten. Die Belohnung für unzählige Trainingseinheiten war ein zweiter Platz und zudem die Qualifikation für die Württembergische Meisterschaft. Ebenso konnte sie den fünften Platz (von 40) in der Gerhard-Bauer-Pokal-Wertung erreichen. Dies ist eine Verhältniswertung von aufgestellten zu ausgefahrenen Punkten.

Das Trainerteam um Anja Bux, Ute Burkhardt, Johanna Machnig, Claudia Meiß und Ute Vetter zeigte sich ob der Erfolge der Starter sehr zufrieden.