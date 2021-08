Starker Einstand in der Erwachsenenklasse

Bronze, Training, Studium und neue Altersklasse unter einen Hut bringen, diese Aufgabe hat Kunstradfahrerin Theresa Klopfer vom RSV Ebnat bravourös gelöst und bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft mit dem dritten Platz auch gleich Bronze geholt und einen glanzvollen Einstand gegeben.

Sie ist stark aufgetreten in ihrem ersten Wettkampfjahr in der Erwachsenenklasse. Bei den Juniorinnen war sie in den zurück liegenden Jahren bei der Deutschen Meisterschaften immer unter den ersten Fünf platziert, bei der Europameisterschaft hatte sie zudem zweimal den fünften Platz belegt. Ihrer dritten EM-Teilnahme bei den Juniorinnen stand die Corona-Pandemie im Wege. Das war heftig, dass sie in diesem letzten Juniorinnen-Jahr 2020 an der EM, bei der sie die stärkste Kür ihrer Karriere aufbieten wollte, darauf zielgerichtet mit Trainer Thomas Klopfer und im Bundeskader hin gearbeitet hatte, ihr Können nicht zeigen konnte.

Es bleibt festzustellen, dass sie diesen Tiefschlag in positive Energie umgewandelt hat. Schon mit ihrer ersten Übung machte sie klar, worauf sich auch die schon länger in dieser höchsten Altersklasse fahrenden Sportlerinnen einstellen dürfen – der Lenkerhandstand in einer Acht gefahren – ein Auftakt nach Maß. Klopfer zeigte ihre Kür in ausgezeichneter Qualität.

Vom Trainingsrückstand war nur wenig zu erkennen. Sie konnte mit der fünfthöchsten eingereichten Schwierigkeit aufs Treppchen und zu Bronze fahren. Und jetzt wird Klopfer über die German-Masters-Serie die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft anstreben.