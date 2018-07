Starker Auftritt in Berlin

Bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin haben die Schwimmer des MTV Aalen einen starken Eindruck hinterlassen. So landete etwa die 4x200-Meter-Frauen-Freistilstaffel und die 4x100-Meter-Freistil-mixed-Staffel des MTV unter den Besten zehn Deutschlands.

Die 4x100-Meter-Freistilstaffel mixed durfte über Platz acht jubeln. Mit im Team war Julian Morassi, der den Vereinsrekord über 100 Meter Freistil um drei Hundertstel verbesserte (54,48 Sekunden). Erst sechs Wochen zuvor hatte der 18-jährige Tobias Kohler diesen aufgestellt. Kohler war der zweite Starter und er schwamm starke 54,4 Sekunden. Carolin Morassi, als dritte Schwimmerin, schwamm gute 58,9 Sekunden und Friederike Hoyer schlug nach 59,5 Sekunden an und ihre Gesamtzeit betrug 3:47,20 Minuten. Das Frauen Quartett in der 4x200m Freistilstaffel schwamm auf den neunten Platz. Die 15-jährige Shannon Newman schlug mit Bestzeit in 2:19,39 an und Friederike Hoyer übergab nach 2:07,7min an Vanessa Dambacher.

Die erst 14-jährige steigerte ihre Bestleistung auf 2:14,4. Jetzt sprang Viktoria Broer ins Wasser und schwamm das Team in die Top 10 (9:03,18). Die Schwimmer der 4x100-Meter-Freistilstaffel schwammen alle an ihre Bestzeiten heran. Kohler startete mit nur einem Zehntel entfernt von seiner Bestzeit (54,64 Sekunden). Julian Morassi legte die 100 Meter mit fliegendem Start in 53,6 Sekunden zurück. Ryan Newman stieg nach 57,9 Sekunden aus dem Wasser. Der Schlussschwimmer Golo Böhme konnte nach 57,8 Sekunden den MTV mit 3:44,35 auf Platz 14 schwimmen.

Friederike Hoyer, Laura-Maria Gold, Shannon Newman und Carolin Morassi traten in der 4x100-Meter-Freistilstaffel an. Bedingt durch kurze Pausen zu ihren Einzelstarts konnte Hoyer nicht mit voller Leistung starten. Gold hatte Trainingsrückstand. Staffelbestzeit in 1:04,3 Minuten schwamm dafür Shannon Newman. Carolin Morassi (59 Sekunden) schwamm die Staffel mit einer Endzeit von 4:10,85 auf den 15. Platz.

Eine weitere Staffel landete auf Platz 15. Mit Ryan Newman startete die 4x100-Lagenstaffel der Herren. Er schwamm persönliche Bestzeit. Sie steht nun bei 1:05,22 über 100 Meter Rücken. Kohler sprang über 100 Meter Brust ins Wasser. Diese schwamm er in 1:14,8 Minuten. Julian Morassi bewältigte seine Schmetterlingsstrecke in 59,5 Sekunden. Golo Böhme machte mit 58,2 Sekunden die Staffelzeit von 4:17,38 klar. Shannon Newman, Friederike Hoyer, Carolin Morassi und Laura-Maria Gold sprangen über die 4x100-Meter-Lagenstaffel ins Becken. Die Rückenschwimmerin Newman kam mit 1:12,32 ins Ziel.

Hoyer durfte, die Brustteilstrecken schwimmen (1:23 Minuten). Die Schmetterlingsstrecke schwamm Morassi und Kraulschwimmerin Gold beendet die Staffel mit 1:03,8. Nach 4:45,94 Minuten belegte der MTV Platz 18. Doch ein Wendefehler brachte die Disqualifikation.