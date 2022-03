Starker Auftritt des RSV Ebnat

Nach den deutschen Vizetiteln im 4er- und 6er-Kunstradsport der Juniorinnen im vergangenen Jahr hatten Sportlerinnen des RSV Ebnat den Schwerpunkt auf ihr Studium gelegt und ihre sportliche Karriere beendet. Die drei verbliebenen Sarah Maier, Jessica Haag und Luisa Klopfer legten sich mit ihrer Trainerin Birgit Burkhardt richtig ins Zeug, um für die neue Saison Naemi Joseph aufzubauen und sie vom 1er-Kunstradsport in eine Mannschaftsdisziplin zu führen.

Viele Trainingseinheiten waren geprägt das Schwierigkeitsniveau anzugleichen. Besonders auf Joseph prasselte vieles ein. Die Schwierigkeit bringen ist das eine, dabei sich jedoch auch mit drei anderen auf der Fahrfläche zu arrangieren und nicht nur das, sondern punktgenau zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein – eine Megaleistung. Dann begann die Saison 2022 und bei der Kreis- und Bezirksmeisterschaft wechselten sich die Sportlerinnen mit Erkrankungen ab.

Am vergangenen Sonntag war der erste Wettkampf angesagt, die Baden-Württembergische in Unterweissach und die einzige Qualifikationsmöglichkeit zum Halbfinale.

Das Team nahm sich für die Wettkampfvorbereitung viel Zeit. Das Vorbereitungstraining in einer fremden Halle mit anderen Bodeneigenschaften erforderte manche Wiederholung einzelner Sequenzen und auch die routinierten drei stellten fest, dass sich die Räder auf diesem stumpfen Boden anders verhalten. Es sind gerade mal fünf Quadratzentimeter Verbindung zwischen Sportgerät und Boden.

Der eigentliche Wettkampf stand an. Die erste Übung die Stirnreihendrehung klappte nach konzentrierter Vorbereitung. Eine „Zack“-Übung - im Stillstand in perfekter Körperspannung eine 180 Grad-Drehung auslösend, exakt gleichzeitig in absoluter Körperruhe stehen und gleichzeitig die durchgängige Griffverbindung herstellen – in einer Sekunde ist diese Übung in ihrem gesamten Ablauf gezeigt.

Danach die Räder rollen lassen und aus dem 4er-Querzug Steiger rückwärts in einzelne Schleifen in unterschiedlicher Richtung auflösen. Auf einer Breite von maximal elf Metern synchron eine kleine Wechselrunde präsentieren gelang ebenfalls. Das Programm lief richtig gut und die Mannschaft funktionierte als perfekte Einheit. Die Torfahrten liefen präzise, bei der Drehungen, auf einer Fläche von 50 Zentimetern Durchmesser mehrere 360 Grad-Drehungen gleichzeitig darzustellen sind klappten auch.

Nach fünf Minuten schritten die Sportlerinnen von der Fläche. Sie hatten eine starke Leistung gezeigt und platzierten sich hinter dem Europameister Aach auf dem Podest und hängten sich die Silbermedaille um. Am ersten April-Wochenende geht es an den Bodensee, wo Aach das DM-Halbfinale ausrichten wird. Das Fernziel: Deutsche Meisterschaft Mitte Mai in Wetzlar.