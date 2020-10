Aalen/Monte Tamaro (an) - Marion Fromberger (GER/19) sprintet bei den Mountainbike Europameisterschaften zur Bronzemedaille und sicherte damit dem Bund Deutscher Radfahrer das einzige Edelmetall während der EM am Monte Tamaro /Schweiz.

Es war kein alltäglicher Kurs auf dem Militärgelände am Monte Tamaro, denn von Cityflair ist hier nicht sehr viel zu spüren. „Ein richtiger Mountainbiker muss man sein“, so sagte Simon Gegenheimer zum 900 Meter langen Rundkurs in der Schweiz. Unter Anderem war auch ein Grund für die sehr natürliche Strecke, dass man für die verschiedenen Disziplinen dieselben Kurspassagen nutzen wollte. So mussten auch die Sprinter kurze aber steile Anstiege hochkommen und die Crosscountrysportler über technische Steinpassagen bergab. Zudem war das Wetter herbstlich und Regen an den Vortagen brachte Matsch auf die Steine und zwischen das Reifenprofil. Bei den Damen war Lina Indergand aus der Schweiz nach der Qualifikation die Schnellste, dicht gefolgt von der Deutschen Marion Fromberger und der Italienerin Gaia Tomena. Diese Namen waren im Vorfeld auch die am höchst gehandelten Damen und sie bewiesen ihre Leistungsstärke souverän.

Im Sprintfinale um die Europameisterschaftsmedaillen kämpfte neben Fromberger, Tormena und Indergand nur noch die Französin Coline Clauzure, die jedoch ebenfalls bereits den Weltmeistertitel gewinnen konnte. „Es ist gut zu sehen, dass ich auch in solch einem verrückten Jahr wie 2020 bei den Besten gegenhalten kann. Alle drei Fahrerinnen, die mit mir um den Sieg gesprintet haben, waren bereits Weltmeisterin. Ich war eigentlich schon sehr froh, in dieser elitären Gruppe mit dabei zu sein“, so die vor kurzem erst 20 Jahre alt gewordene Marion Fromberger.

Letztendlich fehlten auf der Zielgerade die Körner, die sie am Start investieren musste, denn hier war bereits ein sehr steiler Anstieg zu absolvieren. „Die Beine waren am Ende so sehr übersäuert, das tat enorm weh. Doch ich wollte von Rennbeginn an meine Stärke zeigen und bin froh mich für diese aktive Strategie entschlossen zu haben“, so Fromberger zum Plan, der sie letztendlich zu ihrer ersten Medaille bei einer Europameisterschaft führte. Ihr Teamkollege Simon Gegenheimer beendete ergebnistechnisch das Rennen in der Schweiz nicht so glücklich, ist jedoch keineswegs niedergeschlagen. Beim Sieg des Weltmeisters Titouan Perrin-Ganier (29/FRA) stand Platz 11 unter dem Strich für den deutschen Ausnahmesprinter Gegenheimer und er kommentierte dieses Ergebnis wie folgt: „Das Resultat ist nicht das, dass ich mir grundsätzlich erträume aber die Form stimmt und kommende Woche stehen die Weltmeisterschaften auf einem deutlich flacheren Kurs an. Das liegt mir sehr gut und nebenbei gewinnt meine Mannschaftskollegin Bronze bei der EM. Wir denken als Team und da war das von uns eine grandiose Vorstellung hier in der Schweiz. Das lässt uns doch positiv nach Belgien weiterreisen“, so Gegenheimer resümierend zwischen den Europa- und Weltmeisterschaften, die am kommenden Sonntag in Leuven, Belgien stattfinden sollen.