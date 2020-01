Starker Auftakt für Ruf und Schmid

Der Start ist geglückt. Die Langstreckenläufer des LAC Essingen überzeugten mit starken Leistungen beim Dinkelsbühler Stadtlauf rund um die Altstadt, sowie beim Dreikönigslauf in Lauingen.

Bernd Ruf sicherte sich in 36:04 Minuten (10. Gesamtplatz) den Tagessieg in der Altersklasse M 35. Stefan Donn lief in 39:36 Minuten noch unter die Top 20 (Dritter M 50). Zusammen mit Rainer Strehle (2. Platz M 55), der in 42 Minuten finishte erreichte das Team des LAC, um Bernd Ruf und Stefan Donn, in der Gesamtwertung den zweiten Platz (1:57:40). Das M 60-Team um Franz Marschik, Albert Bartle und Ernst Wolf überzeugte in 2:17:34 Minuten. Franz Marschik belegte nach zehn Kilometer den zweiten Platz in der Altersklasse M 60, Albert Bartle folgte auf dem vierten Platz (45:16). Ernst Wolf (M 70) lief in starken 48:13 Minuten auf dem zweiten Platz seiner Altersklasse in das Ziel. Edmund Hetzel (M 55, 14. Platz) in 51:01 vervollständigte das Team-Ergebnis bei den Männern.

Bei ihrer Premiere belohnte sich das Frauenteam mit starken Ergebnissen. Kristina Schmid sicherte nach 44:28 Minuten den Gesamtsieg. Alisa Betzler finishte in 51:31 Minuten als Gesamtdritte. Ines Weidner in 57:33 Minuten als Fünfte (W 55) und Regine Herrmann (W 55) als Sechste in 59:16 Minuten trugen zum Mannschaftssieg in 2:33:32 bei.

Beim 23. Dreikönigslauf in Lauingen wagten sich Franz Marschik und Albert Bartle an die Halbmarathondistanz. Den Tagessieg in der Altersklasse sicherte sich dabei Bartle nach 1:38:41 Stunden vor Marschik in 1:44:29. Ruf wurde Zweiter in (M 35) in 38:12 Minuten über die Zehn-Kilometer-Distanz.