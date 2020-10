Starke Phase reicht nicht

Der Fußball-Landesligist SV Waldhausen hat sein Spiel gegen den TSV Bad Boll mit 1:4 verloren. Eine starke Phase am Anfang der zweiten Halbzeit reichte nicht um Zählbares mitzunehmen.

Das Spiel im Boller Bollwerk-Stadion musste der SVW ohne die weiterhin verletzten Mayer und Husic angehen. Außerdem verletzte sich beim Aufwärmen Torhüter Dennis Wille. Für ihn begann Marcel Weber im Gehäuse des SVW.

Bad Boll begann druckvoll, aggressiv und stellte den SVW vor Probleme. Waldhausen ließ sich zu sehr von dieser Spielweise beeindrucken. In der 31. Minute dann auch die Führung für den TSV. Bei einem kurz ausgeführten Freistoß schlief die gesamte Hintermannschaft und Mädel hatte keine Probleme die Hereingabe von rechts im Kasten des SVW unterzubringen. Geschockt vom Rückstand war der SVW nur eine Minute später dann im Glück als ein Boller Spieler das Kunststück gelang aus drei Metern das leere Tor nicht zu treffen. Es blieb bei der knappen Führung für das Heimteam zur Pause. In der Halbzeit musste dann Leon Weber verletzungsbedingt raus. Für ihn kam Timo Kamm und mit ihm auch mehr Schwung ins Spiel der Waldhäuser. In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit erspielte sich der SVW ein klares Übergewicht. In dieser Drangphase dezimierten sich dann die Hausherren durch eine Rote Karte selbst. Völlig zurecht verwies der Schiedsrichter den Boller Kapitän, nach einer brutalen Grätsche von hinten in die Beine von Geißler, des Feldes. Der SVW blieb am Drücker. Während der Boller Torhüter einen 30 Meter Hammer von Schiele noch entschärfen konnte, war er bei Herkommers Kopfball im Anschluss an eine Ecke machtlos. Im Anschluss wurde es hektisch. Zu allem Überfluss schickte der Schiedsrichter dann Herkommer nach einem Foulspiel mit der Ampelkarte vom Feld. Der anschließende Freistoß fand dann Ammon, der mit rechts zur Führung für den TSV traf. In der Folge konnte der SVW nicht mehr zusetzen und kassierte das 1:3. Kurz vor dem Ende fiel dann sogar noch der vierte Gegentreffer.