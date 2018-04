Starke Leistungen bestätigen

Das Schlusslicht der Fußball-Landesliga FV 09 Nürtingen gastiert an diesem Sonntag bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr im Sportpark.

Mit dem Sieg gegen den TSV Buch untermauerte die TSG Tabellenplatz vier in der Landesliga. Das Team von Trainer Benjamin Bilger und Mischa Welm hat sich in der Rückrunde extrem weiterentwickelt. Spitzenteams, wie der 1. FC Heiningen, wurden deutlich besiegt. Seit dem Aufstieg vor fast vier Jahren spielt die TSG erstmals konstant im vorderen Drittel mit.

Nun gilt es die gezeigten Leistungen der vergangenen Wochen auch gegen den „Underdog“ aus Nürtingen zu zeigen. Der FV hat 14 Punkte und kann bereits für die Bezirksliga planen. Damals stieg Nürtingen mit der TSG in die Landesliga ab. Es scheint so, als ob sich die Wege nach dieser Saison wieder trennen. „Ich werde die Tabellen nicht beurteilen. Nürtingen gehörte in den vergangenen Jahren zu den spielstärksten Teams in der Liga. In dieser Saison läuft es nicht gut, das kommt aber vor und sagt nichts über die Klasse aus“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger.

Zuletzt konnten mit Robin Zolnai und Dominik Eller ihr Debüt in der Landesliga feiern. Ob beide auch gegen Nürtingen im Kader stehen, bleibt abzuwarten. „Es hat mich sehr für die beiden Jungs gefreut. Robin konnte als Innenverteidiger eine erste Duftmarke setzen. Dominik spielte zwar nur kurz, aber er hat seine Sache sehr gut gemacht“, so der TSG-Trainer. „Wir werden versuchen gegen Nürtingen die bestmögliche Mannschaft auf das Feld zu schicken. Ob Robin und Dominik mit dabei sein werden, müssen wir nach dem Abschlusstraining entscheiden“, sagt Bilger.