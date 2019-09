Starke Klassenergebnisse für das Racing Team

Zwei Teams des Racing Team Mögglingen haben am vergangenen Wochenende den Weg ins Erzgebirge auf sich genommen, um bei der 16. ADMV ACE Rallye Grünhain, knapp 40 Kilometer von Zwickau entfernt, auf Zeitenjagd zu gehen. Insgesamt waren 96 Teams, davon 21 in der Historik-Wertung sowie 75 Teams in der Bestzeit-Wertung, am Start.

Siegfried und Franziska Röger aus Wildgarten bei Gschwend kamen von Beginn an gut mit den Strecken der Wertungsprüfungen zurecht.

Vertrauen wächst

Das Vertrauen in den seit diesem Jahr eingesetzten Seat Ibiza wird immer größer, wodurch sie sich von Anfang an im vorderen Drittel platzierten. Am Ende konnten sie die Zeiten der Spitzengruppe der Klasse NC3, der verbesserten Fahrzeuge bis zwei Liter Hubraum, gut mithalten und das Team wurde mit dem dritten Podiumsplatz in der Klasse, sowie einem hervorragenden zehnten Gesamtplatz der Rallye, belohnt.

Von Beginn an stark

In der Klasse NC8 der seriennahen Fahrzeuge ging einmal mehr Jan-Marc Soutschka mit Beifahrerin Daniela Kurz aus Mittelrot an den Start. Die beiden Pilotinnen mussten sich mit ihrem VW Polo gegen vier weitere Teams behaupten. Bereits auf der ersten Wertungsprüfung konnte sich das Team mit der Klassenbestzeit vom Rest des Feldes absetzen. Vier weitere Bestzeiten bescherten dem Team am Ende des Tages einen satten Vorsprung von über einer Minute, den Klassensieg sowie einen starken 25 Platz in der Gesamtplatzierung.

Am Samstag gefordert

Bereits am kommenden Samstag, den wird das Racing Team Mögglingen bei der 47. ADAC Gerhard-Mitter-Gedächtnis Rallye wieder an den Start gehen.