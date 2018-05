Starke Hälfte: Nürtingen schlägt FFV

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des FFV Heidenheim sind gegen den FV Nürtingen unter die Räder gekommen. Am Ende hieß es 0:4 (0:0).

Es war wie so oft in dieser Saison, der FFV war mehr als ebenbürtig, kam gut in die Partie und spielte richtig guten Fußball auf dem kleinen Kunstrasen in Nürtingen. Trainer Harald Fronmüllers Taktik mit einem 4-1-4-1 den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen ging voll auf und der FFV kam immer wieder über seine schnellen Außen Anna Hornetz und Ramona Schmid durch und hatte die Führung mehrfach auf dem Schlappen. Nürtingens Torfrau kratzte eine scharfe Hereingabe von Hornetz vor der einschussbereiten Michelchen gerade noch weg. Einen di Muro Freistoß parierte sie im Anschluss glänzend. Nürtingen konnte bei Halbzeit über das 0:0 froh sein, der FFV muss sich nach dem Spiel wohl erneut ärgern wieder mal nicht effektiv gewesen zu sein. Nach dem Wechsel wurden die ersten zehn Minuten gnadenlos verschlafen und Nürtingen nutzte die individuellen Fehler des FFV gekonnt aus. Fronmüller reagierte nach dem 0:2 und stellte um. Für die ballsicheren Nürtingerinnen war es nun ein Leichtes, die jetzt hoch stehenden Heidenheimerinnen mehrmals zu düpieren und in der Folge auf 4:0 zu erhöhen. Ein Ergebnis das verdient, aber etwas zu hoch ausfiel. „Am Ende des Tages hat wieder einmal die effektivere Mannschaft und das Team mit der geringeren individuellen Fehlerquote gewonnen. Das ist ärgerlich und sehr schade, weil man sich immer wieder selbst um die Früchte des Erfolges bringt“, so Peter Hornetz, der sportlicher Leiter des FFV. Wenn der FFV am Donnerstag im Nachholspiel beim TSV Neuenstein punktet, ist der Klassenerhalt geschafft.