Starke Essinger Männer beweisen wahre Stärke

Das Werfer-Duo des LAC Essingen hat zahlreiche erfolgreiche Wettkämpfe absolviert.

Hans Messner (M 60) nutzte in den vergangenen Tagen das vielseitige Wettkampangebot für Werfer im Land. Beim Werfertag in Löffingen sicherte sich der Essinger im Kugelstoßen mit 11,52 Meter (m) den Sieg im Kugelstoßen. Im Diskuswurf belegte er mit guten 38,33m den zweiten Platz. In Rechberghausen war nochmals der Diskuswurf für den 62 Jahre alten Sportler angesagt. Mit 35,95m ging der Tagessieg an den Essinger.

Einen weiteren Tagessieg im Diskuswurf sicherte sich Messner in Büchelbronn mit 36,87m. Bei seinen persönlichen Saisonabschluss in Eppingen ließ der Essinger im Kugelstoßen 11,65m und 35,97m im Diskuswurf folgen. Außer Konkurrenz startete Hartwig Vöhringer (M 60) bei den bayrischen Meisterschaften im Wurffünfkampf in Bogen.

Nach einer Verletzungspause sollte dieser Wettkampf eine Standortbestimmung für die Saisonabschlussveranstaltung im heimischen Essingen, den Baden-Württembergischen Wurffünfkampfmeisterschaften, sein. Vöhringer legte mit drei Tagesbestleistungen den Grundstein für den Tagessieg mit 3260 Punkten. Nach ordentlich Start im Hammerwurf mit 30,94m ließ er starke 13,53m im Gewichtswurf und 11,18m im Kugelstoßen folgen.

Die Formkurve ist bei Vöhringer ansteigend, auch wenn noch im Diskuswurf mit 37,74m und Speerwurf mit 39,54m noch einige Luft nach oben ist.