Starke Ausbeute vor der Meisterschaft daheim

Am vergangenen Samstag sind die Bezirksmeisterschaften im Ringen der A-,B-,C-,D- und E-Jugend in Nattheim ausgetragen worden. Mit am Start waren acht Jugendringer des KSV Aalen. Mit drei Gold- und drei Silbermedaillen im Gepäck ging es am Abend wieder zurück nach Aalen.

In der D-Jugend bis 29 kg ging Lian Both an den Start. Mit einem Technischen Überlegenheits- und einem Schultersieg sowie einer kappen Punktniederlage gegen Johnathan Frey (TSG Nattheim) erreichte Lian den zweiten Platz. Auch Valentin Friedel, der in der C-Jugend bis 30 kg startete, musste lediglich eine Niederlage gegen Dominik Sigle (ASV Schorndorf) einstecken. Seine weiteren Kämpfe gewann Valentin per Schulter oder technisch Überlegen. Somit wurde er zweiter Bezirksmeister. Bis 40 kg hatte Iven Anton einen schlechten Start. Mit zwei Schulterniederlagen und einem Sieg rang Iven am Ende um Platz fünf, den er sich gegen Fiona Müller sicherte.

Dagegen konnte Iliah Neukirch mit einem Technischen- und einem Schultersieg gegen Joshua Brenner (AC Röhlingen) bis 65 kg sich die Goldmedaille sichern. Auch Zelimkhan Soltayev, der in der B-Jugend bis 44 kg an den Start ging holte sich mit zwei Schultersiegen gegen Semi Karagöz vom TSV Herbrechtingen den Bezirkstitel. Mit Axel Winter (Röhlingen) und David Braun ( Unterelchingen) hatte Miklas Schmid in der B-Jugend bis 48 kg gleich die schwersten Gegner vor sich.

Geschickt konnte er beide mit seinem Spezialgriff, der Zange, auf die Schultern legen. Durch zwei weitere Siege wurde er Bezirksmeister. In der A-Jugend wurde Darian Schmid bis 51 kg mit einem Sieg und einer Niederlage Vize-Bezirksmeister. Bis 71 kg war Emre Kalay am Start und holte Platz sechs. Am 26. Januar finden die Bezirksmeisterschaften im Griechisch-Römisch in Aalen statt.