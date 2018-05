Beim 28. bezirksoffenen Eugen-Roller-Gedächtnis-Turnier des TSV Herbrechtingen sind die Schülerringer des AC Röhlingen erfolgreich gewesen.

Bei den im griechisch-römischen Stil ausgetragenen Kämpfen ging die Nachwuchstruppe des AC trotz einiger Ausfälle mit insgesamt acht Nachwuchsringern in der Altersklasse B-E Jugend an den Start. In der Gesamtwertung erreichte das Röhlinger Team unter 22 teilnehmenden Vereinen aus ganz Württemberg und dem benachbarten Bayern den zehnten Platz und konnte dabei bei der Siegerehrung fünf Ringer auf dem Podest platzieren. Insgesamt trugen die 186 Teilnehmer 332 Kämpfe in dem gut organisierten Turnier aus.

Die Platzierungen der Röhlinger Nachwuchsringer im Einzelnen:

B-Jugend:

35 kg Henrik Geiger 3. Platz

44 kg Axel Winter 2. Platz

C-Jugend:

36 kg Lilli Vetter 6. Platz

39 kg Linus Koch 2. Platz

59 kg Joschua Brenner 2. Platz

D-Jugend:

50 kg Noah Egler 4. Platz

E-Jugend:

25 kg Max Spaag 4. Platz

26 kg Marit Koch 3. Platz