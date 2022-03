Stark durch Brustkrebstherapie

„Stark durch die Brustkrebstherapie“ heißt ein neues Angebot am Ostalb-Klinikum für Frauen mit Brustkrebs, die im Aalener Brustzentrum behandelt werden.

In acht Terminen erfahren die Teilnehmerinnen viel Wichtiges rund um die Themen Ernährung, Sport, Bewegung, Achtsamkeit, Schlafstörungen und Entspannung bei Krebs. Das Programm basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Drei engagierte Mitarbeiterinnen des Ostalb-Klinikums haben das Projekt ins Leben gerufen: Eva Scheffold und Sylvia Barth, Oberärztin und Psychologin aus der Psychosomatik und Adriana Cividino, Assistenzärztin aus der Gynäkologie.

Die drei haben weitere MitarbeiterInnen aus anderen Bereichen des Ostalb-Klinikums für die Gruppe gewonnen, wie Ernährungsberatung, Yoga und Aromapflege. „Das Wissen und Know-how haben wir hier an der Klinik, wir haben mit der neuen Gruppe alle zusammengebracht um gemeinsam für die Krebspatientinnen ein Programm zu gestalten, dass im Sinne der integrativen Onkologie die Patientinnen in gesunder Lebensgestaltung unterstützt und ihnen helfen soll, selbst aktiv zu werden.“ sagt die Gynäkologin Dr. Cividino.

Jede Gruppenstunde besteht aus zwei Teilen: eine Stunde Achtsamkeitstraining und eine Themenstunde. Die Patientinnen selbst haben in ihren Abschlussbefragungen deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie die Gruppe als sehr hilfreich erlebt haben. Aktuell richtet sich dieses Angebot ausschließlich an die Patientinnen des Brustzentrums Aalen am Ostalb-Klinikum.