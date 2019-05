Stark besetzt: Der 11. Sparkassencup

Am Wochenende ist der zweite Teil des 34. Bernd-Rahmig-Gedächtnisturnieres, gleichzeitig des 11. Sparkassencups über die Bühne gegangen. Das Turnier hat eine lange Tradition und wurde in diesem Jahr wieder von rund 80 Mannschaften aus dem ganzen württembergischen Handballgebiet besucht.

Den Auftakt machte die weiblichen D-Jugend (Jahrgänge 2007/08) in der Wasseralfinger Talsporthalle und in der Karl-Weiland-Halle. Bei den Jungs in der Talsporthalle konnte sich die Aalener Sportallianz im ersten Spiel gegen die TSG Schnaitheim durchsetzen, aber schon in den folgenden Spielen sollten die Turnierfavoriten zum Einsatz kommen.

Frisch Auf Göppingen I hatte keine Mühe mit der eigenen zweiten Mannschaft, während es im dritten Spiel zwischen Kornwestheim I und Günzburg deutlich spannender zuging. In einem guten Spiel setzte sich Kornwestheim knapp mit 9:7 durch und legte die Grundlage zum Turniersieg. Denn auch Frisch-Auf I musste sich den Salamander-Städtern mit 5:10 geschlagen geben und den letzten schwereren Brocken räumten die Gäste mit dem Gastgeber aus dem Weg (13:8). Ein starkes Spiel machte der VfL Günzburg gegen Frisch Auf I, siegte klar mit 11:3 und hole sich damit Platz zwei vor Frisch Auf I.

Tordifferenz gibt den Ausschlag

Die Aalener Sportallianz war am Ende punktgleich mit den Mannschaften der TSG Schnaitheim und Kornwestheim II wobei die Tordifferenz dann die Reihenfolge Kornwestheim II, Sportallianz und Schnaitheim entschied.

In der Aalener Karl-Weiland-Halle waren die D-Jugend-Mädchen am Start und da zeigte sich schnell, dass es auf ein Duell zwischen der HSG Kochertürn/Stein I und der TSG Schnaitheim hinauslaufen würde. Das direkte Duell endete nach spannendem Spiel 8:8, so dass die Mädchen in den restlichen Spielen auf die Tordifferenz schauen mussten. Hier zeigten sich die HSG deutlich torhungriger sie häuften ein Plus von 29 an, während die TSG nur auf zwölf kam. Den dritten Platz sicherte sich Hofen/Hüttlingen, das zwar gegen die Topmannschaften das Nachsehen hatte, sich aber in allen anderen Partien schadlos hielt. Platz vier ging an Winzingen/Wissgoldingen/Donzdorf, vor der HSG Kochertürn/Stein II und die Sportallianz erwies sich als guter Gastgeber.

Am Sonntag war dann Zeit für die gemischte E-Jugend, die in der Talsporthalle ihren Turniersieger suchte. Zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften waren angetreten und dabei zeigte sich schnell, dass in Gruppe I der Weg nur über de HSG Oberkochen/Königsbronn und HRW Laupheim gehen würde. Im direkten Aufeinandertreffen setzte sich die HSG hauchdünn mit 8:7 durch und da sie sich weder gegen die Sportallianz, noch gegen Heidenheim/Dettingen und auch nicht gegen die SG Hofen/Hüttlingen II eine Schwäche leistete, zog sie ins Endspiel ein. Da sich die Mannschaft aus Laupheim aber nur diese eine Niederlage leistete erreichte sie das kleine Finale, auf den Plätzen die JSG Heidenheim/Dettingen die Aalener Sportallianz und die SG Hofen/Hüttlingen II. In der Gruppe zwei dominierten zunächst die Mannschaften von Frisch Auf Göppingen und des TSB Ravensburg, die ihre Spiele gegen die SG Hofen/Hüttlingen I, den HRW Laupheim II und die einzige reine Mädchenmannschaft der TSG Schnaitheim erfolgreich gestalten konnten.

Im direkten Duell war es lange spannend, ehe sich der TSB letztendlich doch klar mit 12:7 durch setzte und ins Finale einzog, das Spiel um Platz drei war dann für Frisch-Auf reserviert, Gruppenplatz drei für die SG Hofen/Hüttlingen I vor HRW Laupheim II und der TSG Schnaitheim. Das Spiel um Platz drei war es dann eine klare Angelegenheit für Frisch-Auf (13:6), deutlich umkämpfter das Finale. Obwohl beide Mannschaften schon ein wenig platt waren, setzte sich der TSB Ravensburg mehr als knapp mit 6:5 gegen die HSG Oberkochen/Königsbronn durch und feierte so den Turniersieg.