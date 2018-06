Stanese nach Cottbus, Müller nach Uerdingen

Der Abgang von Abwehrspieler Robert Müller vom Fußball-Drittligisten VfR Aalen stand schon länger fest, nun ist auch die Richtung bekannt. Außerdem kehrt auch der defensive Mittelfeldspieler Daniel Stanese dem VfR den Rücken.

Beide Spieler bleiben in der gleichen Liga aber nicht in der gleichen Mannschaft. Allerdings wechseln beide zu einem Aufsteiger in die 3. Liga. Robert Müller schließt sich demnach dem KFC Uerdingen. Das hat der Verein nun bekannt gegeben. Uerdingen musste zwar nach sportlich erfolgreicher Relegation für die unterste Profiliga Deutschlands noch einmal um die Lizenz bangen. Seit Montag steht der ehemalige Bundesligist aber nach einer Entscheidung seitens des DFB als Aufsteiger fest. Müller wechselt ablösefrei nach Uerdingen und trifft dort unter anderem auf den ehemaligen Aalener Profi-Fußballer Marcel Reichwein. Ebenfalls ablösefrei schließt sich Daniel Stanese dem Aufsteiger Energie Cottbus an. Der Kanadier hat bei den Lausitzern einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Das haben die Cottbuser über ihre Vereins-Homepage mitgeteilt.