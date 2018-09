Am kommenden Samstag geht es nun endlich auch für die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen los. Mit dem TV Brenz bekommt man es gleich zum Saisonstart mit einem Landesliga-Absteiger zu tun. Anpfiff in der Hermann-Eberhardt-Halle in Sontheim/Brenz ist um 19.30 Uhr.

Nach einer langen Vorbereitungsphase greifen nun auch die Handballer der SG2H in das Spielgeschehen der Bezirksliga ein. Während es für Gastgeber Brenz bereits die dritte Partie ist, reist die SG2H zum ersten Saisonspiel nach Sontheim. Das Duell mit dem Landesliga-Absteiger stellt somit die erste Standortbestimmung für die SG2H dar. Die Rot-Grünen wollen unbedingt einen guten Saisonstart hinlegen, muss man doch die ersten sechs Spiele auswärts, auch bei Topteams der Liga, bestreiten. „Wir wollen in Sontheim auf jeden Fall gewinnen, um bei den kommenden schweren Auswärtsaufgaben nicht von Anfang an mit dem Rücken zur Wand zu stehen“, bemisst Coach Pharion den Wert dieses Spiels. Verzichten hierfür muss das Trainergespann Pharion/Adam auf zwei Routiniers. Simon Oppold hat sich nach seiner letztjährigen Auszeit dazu entschlossen, wieder voll anzugreifen. Der flinke Linksaußen verletzte sich jedoch in der Vorbereitung schwer an der Schulter und wird wohl mehrere Monate ausfallen. Mit Tobias Strobel fehlt ein besonnener Spielmacher urlaubsbedingt für die ersten vier Saisonspiele.

Eine junge Truppe mit Ziel

Ziel für die junge Truppe der SG wird es sein, den agilen Mäck und den wurfgewaltigen Höfel des TVB in den Griff zu bekommen sowie den Torhüter Konkel nicht ins Spiel kommen zu lassen. Viel wird auch von dem erfahrenen SG-Torhüterduo Neukamm/Kopp abhängen. Erwischen sie einen guten Tag, kann mit Sicherheit das ein oder andere einfache Kontertor erzielt werden. Gespannt darf man sein, wie sich das junge SG2H-Team beim heimstarken TV Brenz mit seinem frenetischen Publikum schlägt. Zumal der TVB seine ersten Partien gegen Bartenbach und Treffelhausen verloren hat und schon etwas unter Druck steht. Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Fans, die sie beim schweren Saisonauftakt unterstützen.