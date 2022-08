Stallbrand: Peta erstattet Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft

Bei dem Stallbrand im Aalener Teilort Arlesberg sind 40 Rinder gestorben. Die Tierschutzorganisation Peta hat nun bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen Strafanzeige gegen die Verantwortlichen erstattet. Nach der Ansicht von Peta sei aufgrund mutmaßlich unzureichender Brandschutzmaßnahmen möglicherweise billigend in Kauf genommen worden, dass die Rinder qualvoll ersticken oder bei vollem Bewusstsein verbrennen. Peta dankt den am Einsatz beteiligten Feuerwehrmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sowie allen Helfenden, die sich für die Rettung der Tiere eingesetzt haben.

Peta kritisierte in der Vergangenheit wiederholt die bestehenden Brandschutzverordnungen, da ein Schutz der Tiere so gut wie nicht geregelt sei. Zudem würden in der Praxis meist selbst diese unzureichenden Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt. Durch eine kritische Lage der Löschwasserversorgung komme es bei derartigen Bränden häufiger zu Zeitverzögerungen, die die Rettung der Tiere verhindern. „Es ist noch zu ermitteln, ob dies auch beim aktuellen Einsatz der Fall war“, teilt Peta in einer Pressemitteilung mit.