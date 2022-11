Städtisches Orchester gibt ein Adventskonzert

Das Städtische Orchester Aalen lädt am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr zum Adventskonzert ein. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause kann dieses wieder wie gewohnt am ersten Advent stattfinden. Die über 60 Musikerinnen und Musiker unter der musikalischen Leitung von Christoph Wegel präsentieren zeitgenössisch moderne, swingende sowie besinnliche Werke aus der sinfonischen Blasmusik. Es erklingen unter anderem Alfred Reeds „Alleluja! Laudamus te“, „Messengers of Light“ von Thomas Doss, „Soliloquy and Dance“ von Philip Parker für Oboe und Blasorchester sowie das Weihnachtsmedley aus bekannten englischsprachigen Weihnachtsliedern „A most wonderful Christmas“ von Robert Sheldon. Der Erlös kommt in diesem Jahr der Aalener Tafel – Kocherladen zugute. Beginn ist in der Salvatorkirche. Foto: Archiv Thomas Siedler