Städtischer Klimabeirat Aalen: Wer macht mit?

Aalen soll bis 2035 klimaneutral werden. Die Stadtverwaltung sucht jetzt interessierte Bürgerinnen und Bürger, die den Weg zur Klimaneutralität aktiv mitgestalten wollen.

Der Klimabeirat ist ein Gremium aus Expertinnen und Experten sowie Aalener Bürgerinnen und Bürgern, das die Stadtverwaltung auf dem Weg zur Klimaneutralität fachlich beraten und den Prozess unterstützen wird. Dabei stehen neben der Strategie zur Klimaneutralität auch konkrete Projekte und die Erarbeitung geeigneter Beteiligungsformate im Fokus. Übergeordnetes Ziel ist das Zusammenbringen von Wissenschaft, Bürgerschaft und Stadtverwaltung, um gemeinsam und zielgerichtet die Klimaneutralität und einen Mehrwert für Aalen zu erreichen.

Der städtische Klimabeirat wird an zwei bis drei Sitzungen im Jahr die Steuerungsgruppe „Klimaneutrales Aalen“ sowie weitere themenspezifische Arbeitskreise fachlich beraten. Daneben sollen auch vorbereitende Sitzungen des Klimabeirats selbstbestimmt organisiert werden.

Wer aktiv zum Klimaschutz in der Stadt beitragen möchte, mindestens 16 Jahre alt und wohnhaft in Aalen ist, kann sich für den städtischen Klimabeirat bewerben: per E-Mail bis zum 2. September an gruenflaechenamt@aalen.de mit einem kurzen Motivationsschreiben und folgenden Infos zur Person: Name, Wohnort, Alter.