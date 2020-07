Städtische Bolzplätze wieder geöffnet

Seit Anfang Juli sind alle städtische Bolzplätze, Skate- und Streetball-Anlagen sowie Pumptracks wieder für die allgemeine Benutzung freigegeben. Bei deren Benutzung sind wie auf allen anderen städtischen Kinderspielplätzen die allgemeinen Hygiene-Anforderungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 23. Juni (gültig ab dem 1. Juli) zu beachten. Dazu gehört auch ein Mindestabstand von 1,50 Meter von Person zu Person.

In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Erneuerungs- und Verbesserungsmaßnahmen an verschiedenen städtischen Spiel- und Sportplätzen durchgeführt. So ist unter anderem der Spielplatz an der Grundschule Waldhausen grundlegend neu gestaltet worden. Dort können die Kinder nun auf einem neuen großen Klettergerät sowie mehreren kleineren Spielgeräten (Stehwippe, Rutsche, Drehspiel) spielen. Es ist ein größerer und vielfältig nutzbarer Spielbereich entstanden, der vielen Kindern ein interessantes Bewegungsangebot bietet. Außerdem wurden auch an anderen Kinderspielplätzen im Stadtgebiet alte, marode Spielgeräte durch neue attraktivere Geräte ersetzt (z.B. Spielplatz an der Rombachschule). In den nächsten Monaten werden weitere Spielplätze folgen, damit weiterhin ein vielfältiges und interessantes Spiel- und Bewegungsangebot für die Kinder besteht. Im Sportplatzbereich wurden bzw. werden Ballfangzäune an den Kunstrasenplätzen in Waldhausen und im Greut erneuert.