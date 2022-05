Städtepartnerschaftsverein will digital aufrüsten

Natürlich haben unter der Corona-Pandemie auch die Aktivitäten des Aalener Städterpartnerschaftsvereins gelitten. Doch diese sollen jetzt wieder intensiviert werden, wie der Vorsitzende Hermann Schludi bei der Mitgliederversammlung im Stadthallen-Restaurant betonte. Nach sage und schreibe 50 Jahren im Amt wurde dabei Helmut Kamberger als Schatzmeister verabschiedet.

Hermann Schludi gab einen kurzen Rückblick auf die hauptsächlich privaten Kontakte und nannte die erforderliche „digitale Aufrüstung“ mit einer Web-Seite als vorrangig, weil diese auch Auslandskontakte erleichtere.

Helmut Kamberger erteilte dann letztmals den Bericht als Schatzmeister. Weil er dieses Amt 50 Jahre lang in mustergültiger Weise mit Unterstützung seiner Frau versah, galt ihm unter Beifall der umfassende Dank des Vereins, den die zweite Vorsitzende Hildegard Stehle mit einem Geschenk ergänzte.

Für die Jahre 2020/21 erstattete als Nachfolger Claus Lengenfelder den Finanzbericht. Nachdem Werner Lietzenmayer gleichfalls zum letzten Mal den Prüfungsbericht erstattet hatte, galt auch ihm der Dank des Vereins.

In der Vorausschau will der Vorstand zwar die bestehenden internationalen Kontakte intensivieren, aber weiterhin „vorsichtig taktieren“.

Die für die einzelnen Partnerstädte zuständigen Beisitzerinnen und Beisitzer gaben ihre Statements zu aktuellen Entwicklungen ab. Die für Saint Lô zuständige Sandra Bertele berichtete von einer Begegnung der beiden neuen Stadtoberhäupter, vom Schüleraustausch mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium soiwie von einer Zusage der Franzosen, wieder an den Reichsstädter Tagen teilzunehmen. Für Cervia berichtete Beate Schön von einem Austausch mit der italienischen Hotelfachschule sowie einem Besuch des Sommerfests in der touristischen Hochburg mit Teilnahme der Bigband des Schubart-Gymnasiums.

Boris Erdmann nannte für Christchurch lebhafte Kontakte der beiden Round Table Clubs mit gegenseitigen Besuchen. Roland Hamm erklärte, durch Spenden sei ein weiterer Ausbau der Schule und des Sportplatzes in Antakya mit einem neuen Sozialprojekt für die Straßenkinder aus Syrien möglich geworden. Insgesamt gebe es in der Proviz Hatay derzeit 450 00 Flüchtlinge bei einer Inflationsrate von 30 Prozent. Hamm berichtete weiter von der Aalener Mitwirkung an der wegen der Corona-Pandemie erst kürzlich eröffneten Botantik-Expo 2021 in Antakya.

Andrea Hatam sagte, die Städtefreundschaft mit Vilankulo in Mosambik werde weiter ausgebaut mit einem Kulturzentrum und der Einweihung der Claus-Albrecht-Schule (eine Stiftung des Aalener Stadtrats). Zudem sei ein Austausch von Theatergruppen geplant. Über die Patenschaft der Stadt Aalen mit der Wischauer Sprachinsel informierte Sabine Kollmann. Seit elf Jahren gebe es intensive Kontakte in die Sprachinsel. Nicht viel sei in der Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Tatabánya passiert. Allerdings sei eine Reise des Städtischen Orchesters nach Ungarn geplant.

Die Neuwahlen schließlich brachten dieses Ergebnis: Vorsitzender Hermann Schludi, Stellvertreterin Hildegard Stehle, Schatzmeister Claus Lengenfelder, Schriftführerin Beate Schön, städtische Partnerchaftsbeautragte Judith Wittmann, Beisitzerinnen und Beisitzer Sandra Bertele, Boris Erdmann, Renate Esber-Trost, Roland Hamm, Andrea Hatam, Renate Hemlep, Sabine Kollmann und Claudia Thebrath, Kassenprüfer Norbert Weber und Hans-Peter Schwarz.