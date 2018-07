Stadtwerke Aalen treten Elektromobilitäts-Netzwerk bei

Die Stadtwerke Aalen (SWA) sind dem Kooperations-Netzwerk ladenetz.de beigetreten. Bei ladenetz.de sind mehr als 150 Stadtwerke und 14 Kooperationspartner organisiert mit dem Ziel, die Elektromobilität zu fördern und die E-Ladeinfrastruktur auszubauen. Stadtwerke-Kunden können mehr als 1000 Ladesäulen im Bundesgebiet nutzen, die die Netzwerkpartner betreiben. Die E-Ladeinfrastruktur in Aalen soll in den kommenden Monaten und Jahren ausgebaut werden, teilen die Stadtwerke weiter mit. „Aktuell betreiben wir 16 Ladesäulen im Stadtgebiet. Mit umfangreichen Investitionen wollen wir in zwei bis drei Jahren bei rund 40 Ladestationen in Aalen liegen“, sagt SWA-Geschäftsführer Wolfgang Weiß.