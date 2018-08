Stadtrundgänge zu Aalens Potenzial

Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Baubürgermeister Wolfgang Steidle wollen das Entwicklungspotenzial der Stadt Aalen bei zwei Rundgängen anhand von Projekten vorstellen.

Den Auftakt macht der Rundgang in der nördlichen Kernstadt am Montag, 3. September, ab 17.30 Uhr. Treffpunkt ist vor dem künftigen Kulturbahnhof auf dem Stadtoval-Gelände. Vorgestellt werden Kulturbahnhof, Wohnbebauung Rötenberg, Stadtoval und Fußgängersteg und die Drehscheibe Grüne Mitte. Ende ist um 19 Uhr mit einem Ausklang am Lokschuppen.

Am Montag, 17. September, wird ab 17.30 Uhr der Rundgang in der südlichen Kernstadt (Treffpunkt Ostertag-Gelände,Ulmer Straße) fortgesetzt. Der Rundgang führt über die Burgstallstraße entlang des neuen Radwegs am Kocher zum ehemaligen Union-Gelände und dem Neubau der i-Live-Gruppe. Über die Walkstraße und den Bereich der künftigen Bahnunterführung führt der Weg zurück. Ausklang ist um 19 Uhr im Biergarten Ostertag.