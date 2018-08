Stadtrundgänge mit der Rathausspitze

Baukräne drehen sich derzeit in allen vier Himmelsrichtungen. Die Stadt Aalen boomt, die Einwohnerzahlen steigen, die Wirtschaft brummt. Aalen erlebt derzeit einen Stadtumbau, wie es ihn seit den 1970er Jahren nicht mehr gegeben hat. Nach dem großen Erfolg der Stadtrundgänge vor zwei Jahren möchten Oberbürgermeister Thilo Rentschler und Baubürgermeister Wolfgang Steidle auch in diesem Jahr das „attraktive Aalen“ anhand ausgewählter Stadtentwicklungsprojekte vorstellen und vor Ort erläutern. Es ist je ein Rundgang im nördlichen und südlichen Bereich der Kernstadt geplant.

Den Auftakt macht der Rundgang im nördlichen Kernstadtgebiet am Montag, 3. September, ab 17.30 Uhr. Treffpunkt ist vor dem zukünftigen Kulturbahnhof auf dem Stadtoval-Gelände. Nach einer kurzen Einführung werden die folgenden Bauprojekte vorgestellt und vor Ort erläutert: künftiger Kulturbahnhof, die Wohnbebauung Rötenberg, das Stadtoval inklusive Fußgängersteg und Drehscheibe Grüne Mitte. Der Stadtspaziergang endet gegen 19 Uhr mit einem gemütlichen Ausklang am Lokschuppen.

Am Montag, 17. September, wird ab 17.30 Uhr der Rundgang im südlichen Kernstadtbereich fortgesetzt. Treffpunkt ist das Ostertag-Gelände an der Ulmer Straße. Der Rundgang führt von der Ulmer Straße über die Burgstallstraße entlang des neu angelegten Radwegs am Kocher zum ehemaligen Union-Gelände und dem Firmenneubau der i Live-Gruppe. Entlang der Walkstraße, wo der Bereich der künftigen Bahnunterführung besichtigt wird, führt der Weg zurück, um gegen 19 Uhr im Biergarten Ostertag einen gemütlichen Ausklang zu finden.