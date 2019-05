Stadtoval: Viele Bürger interessiert Aalens neues Quartier mit „Leuchtturm“

Einen Feuerwehr-Großalarm hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Brand auf dem Dach des Hochhauses am Goetheplatz in Ravensburg ausgelöst. Laut Information der Polizei handelt es sich um Brandstiftung.

Unbekannte Täter seien in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr nach Aufhebeln eines Fensters in das Kellergeschoß des 13-stöckigen Hochhauses eingedrungen. Die Täter hätten sich gezielt auf das Dach des Gebäudes begeben und sich den Zutritt dorthin ebenfalls gewaltsam verschafft.