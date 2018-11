Stadtoval: Kritik am „Asphaltplatz“

Kritik am „Nordplatz“: So heißt die Fläche auf dem Stadtoval zwischen dem künftigen Kulturbahnhof und der Düsseldorfer Straße. Allerdings nur vorläufig und quasi als Arbeitstitel. Er soll noch einen anderen Namen bekommen.

Zu viel Asphalt, zu viele Autoparkplätze bemängelten die Grünen beim Baubeschluss im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Und Norbert Rehm wiederholte, dass mit diesem Posten (rund 760 000 Euro) die Gesamtkosten für den Kulturbahnhof verschleiert werden sollen. Unzulässig sei das und das werde er sich „so nicht bieten lassen“.

Es handelt sich um eine Fläche von etwas über 2700 Quadratmetern. 34 Stellplätze sind vorgesehen, davon vier für Elektro-Fahrzeuge und 54 Fahrradstellplätze (vier für E-Bikes).

Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle nannte Details. Der Platz soll multifunktional und mit Sitzgelegenheiten auch Aufenthaltsplatz sein, er kann als kleiner Festplatz genutzt werden, hat eine die Wege verbindende Funktion und ist auch der Aufstellplatz für die Feuerwehr. Zudem sollen dort die Eltern parken können, um ihre Kinder in die Kita zu bringen. Vom Platz aus hat man einen freien Blick auf die historische Fassade des künftigen Kulturbahnhofs. Der soll, so Steidle, also nicht durch Bäume oder anderes Grün verstellt werden.

Statt Parkplätze eine Skateranlage

Karin Boldyreff-Duncker (Grüne) stößt sich vor allem an den Autoparkplätzen und hat Zweifel, ob man so viele braucht. Ihr Vorschlag: eine Skateranlage. Für Fraktionskollegin Doris Klein hat der Platz auch wegen der ihrer Meinung nach zu vielen Parkplätze wenig Erholungswert, zu wenig Grün und zu viel Asphalt.

Kosten nicht kleinreden

Norbert Rehm (FDI) stößt sich weniger an der Gestaltung, sondern vielmehr daran, dass die Baukosten nicht den Gesamtbaukosten für den Kulturbahnhof zugeschlagen werden. Dies, so sein Vorwurf an die Verwaltung, sei eine „unzulässige Verschleierung“: „Es geht schlicht und einfach nicht, die Kosten für den Kulturbahnhof so kleinzureden.“ Seiner Meinung nach gehört der Parkplatz zum Kulturbahnhof, weil er für ihn notwendig sei.

Steidle sieht das komplett anders, man wolle überhaupt nichts kleinreden, betonte er. Der Platz gehöre zu einer vernetzten Stadt und erfülle gleich mehrere Aufgaben, die nicht direkt mit dem Kulturbahnhof zusammenhängen.

Der Baubeschluss ging mehrheitlich durch. Die Verwaltung soll nun Vorschläge für einen künftigen Platznamen machen. Es werde, teilte Steidle mit, „kein adressenbildender Platzname.“