Stadtoval erhält den Flächenrecyclingpreis 2022

Das Stadtoval Aalen ist unter dem Leitmotto „Innenentwicklung – nachhaltig und zukunftsfähig“ mit dem Flächenrecyclingpreis 2022 ausgezeichnet worden. Ausgelobt wird der Preis vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, vom Altlasten-Forum, von der Architektenkammer, vom Städtetag, Gemeindetag und Landkreistag Baden-Württemberg sowie von der Sparkassenfinanzgruppe im Land. „Eine konsequente und gradlinige Entwicklung dieses historisch vielfältig genutzten Areals zeichnet dieses Projekt aus. Hier zeigt sich, dass sich die jahrelange Kraftanstrengung der Stadtverwaltung Aalen mit ihren Planungspartnern, die Industriebrache samt den Vorbelastungen in ein zukunftsfähiges Stadtquartier umzuwandeln, gelohnt hat“, heißt es in der Begründung für die Preisvergabe.

Vorbildlich, so heißt es in der Erläuterung der Jury weiter, sei dieses alte Industrieareal in der Nahtstelle von der Bahn in die Innenstadt auf der Grundlage eines städtebaulichen Wettbewerbs entwickelt worden. Durch die Planung und Realisierung des Stadtovals zu einem integrierten Stadtquartier sei nicht nur der Standort selbst, sondern auch die unmittelbare Umgebung demografisch, ökologisch und ökonomisch gestärkt worden.

Und weiter heißt es: „Die räumliche Verknüpfung der Innenstadt durch den neu geschaffenen Fußgängersteg und durch die Neugestaltungen der Unterführungen haben so die alten Stadtbarrieren aufgebrochen und das Zusammenwachsen von Alt und Neu befördert. Die unterschiedlichen Handschriften in der Baufeldgestaltung sowie die behutsame Einbindung des historischen Bahnverwaltungsgebäudes sowie dem Lokschuppen erzeugen ein lebendiges durchmischtes Quartier mit Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit.“

Aalens Bau- und Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle hat den Preis am Montag in Stuttgart aus der Hand der Staatssekretärin im Minis-terium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Andrea Lindlohr, entgegengenommen. Für Lindlohr ist das Aalener Stadtoval „ein klares Signal, wie viel Potenzial der Bestand birgt“. Und sie sagte weiter: „Der lange Atem, den die Stadt hier bewiesen hat, ist hervorzuheben und sehr hoch zu bewerten.“ Dem Anliegen der sieben baden-württembergischen Auslober des Flächenrecyclingpreises, nämlich kluge Nutzungskonzepte für Brachen aufzuspüren und auszuzeichnen, entspreche das Stadtoval Aalen aufs Beste, so die Staatssekretärin.

Das Altlastenforum Baden-Württemberg, das sich seit 25 Jahren für Bodenschutz und Flächenrecycling einsetzt, hat den Flächenrecyclingpreis 2005 initiiert. Verliehen wird er seitdem alle drei Jahre. Bisherige Preisträger sind das Rosenstein-Quartier in Stuttgart, die Alte Weberei in Tübingen-Lustnau, die Neuordnung der Burgstraße in Ravensburg, der Neubau des Diakonie-Klinikums Stuttgart-West, das Projekt Schiesser-Konversion in Radolfzell, das Französisches Viertel in Tübingen, der Scharnhauser Park in Ostfildern und das Kienzle-Areal in Villingen-Schwenningen. Für Wolfgang Steidle allesamt „herausragende Projekte der Stadtentwicklung“ landesweit, in deren noble Serie sich Aalen mit dem Stadtoval nun einreihen dürfe. Insofern könne man den Flächenrecyclingpreis, so Steidle, nicht hoch genug schätzen. Dieser werde den Ruf Aalens in weiten Kreisen der Stadtplanung nachhaltig mehren.

Für Steidle, der das Projekt Stadtoval von Anfang an in verschiedenen Funktionen in der Stadtverwaltung begleitet hat, ist der Preis auch der Lohn für eine intensive Teamarbeit und für ein Ringen um die beste, dem Standort angemessenste Lösung für das einstige Bahn- und spätere Baustahl-Areal. Es habe viele Gespräche mit Investoren und Planern gegeben, ebenso eine konstruktive Begleitung mit wichtigen Entscheidungen im Gemeinderat. Das alle sei jetzt mit diesem bemerkenswerten Preis belohnt worden, sagt Aalens Erster Bürgermeister gegenüber den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“.

„Wir sind stolz, den Preis mit nach Aalen nehmen zu können, das motiviert weiter an der Innenentwicklung unserer Stadt zu arbeiten. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung für die sehr gute Umsetzung dieses Projektes“, freut sich Oberbürgermeister Frederick Brütting in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Gelände des heutigen Stadtovals wurde etwa ab dem Jahr 1860 baulich genutzt. Mit dem Bau der 1864 eröffneten Remsbahn entstand auf dem heutigen Stadtoval eine Eisenbahnreparaturwerkstatt in jenem Gebäudetrakt, der heute die historischen Teile des Kulturbahnhofs bildet. Bis 1955 war diese Reparaturwerkstätte in Betrieb. Danach begann hier mit der Ansiedlung der Firma Baustahlgewebe der erste Wandel hin zum Gewerbestandort. 2002 gab Baustahl den Aalener Standort auf, seit 2003 beschäftigte sich dann die Stadt Aalen intensiv mit dem Quartier und mit möglichen Folgenutzungen. Im Jahr 2010 wurde ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt, um geeignete Nachnutzungen zu finden. Der erste Preis ging an das Büro Wick und Partner zusammen mit dem Büro Lohrberg Stadtlandschaftsarchitektur aus Stuttgart. Das Stadtoval wurde nach diesem Konzept, dass von der Jury jetzt als Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben wurde, umgesetzt. Gelegentliche Hiobsbotschaften, so resümiert Steidle, hätten das Gelände immer wieder begleitet – von der Aufgabe des Baustahl-Standorts Aalen über die große Sorge um schwerwiegende Altlasten, die sich am Ende als weitgehend unbegründet herausgestellt habe, bis hin zum Großbrand im alten Eisenbahngebäude. Umso mehr dürfe man sich jetzt über diese Auszeichnung für das Stadtoval freuen.